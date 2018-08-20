20.08.2018 15:20

Налоговики Харькова презентовали e-Receipt для бизнеса региона

Специалисты отделов взаимодействия с общественностью и коммуникации со СМИ управления организации работы ГУ ДФС в Харьковской области встретились с руководством Харьковского фонда поддержки предпринимательства – сообщили сегодня на официальной странице регионального отделения налоговиков.



http://kh.sfs.gov.ua

фото ДФС в Харьковской области

Во время мероприятия присутствующие согласились, что вопросы легализации трудовых отношений, выплаты достойной заработной платы наемным работникам и погашения налогового долга, в том числе физическими лицами - предпринимателями остаются наиболее острыми и требуют особого внимания .

Налоговики рассказали о новациях в налогообложении и об экспериментальном проекте ДФС Украины e-Receipt. Приглашенные специалисты отдельно осветили электронные сервисы, которые могут получить субъекты хозяйствования в Электронном кабинете плательщика на веб-портале Государственной фискальной службы. Эти и другие актуальные вопросы предложено в дальнейшем включать в повестку дня совместных мероприятий с налогоплательщиками в текущем году.