Налоговики Харькова презентовали e-Receipt для бизнеса региона

Специалисты отделов взаимодействия с общественностью и коммуникации со СМИ управления организации работы ГУ ДФС в Харьковской области встретились с руководством Харьковского фонда поддержки предпринимательства – сообщили сегодня на официальной странице регионального отделения налоговиков.
Во время мероприятия присутствующие согласились, что вопросы легализации трудовых отношений, выплаты достойной заработной платы наемным работникам и погашения налогового долга, в том числе физическими лицами - предпринимателями остаются наиболее острыми и требуют особого внимания .
Налоговики рассказали о новациях в налогообложении и об экспериментальном проекте ДФС Украины e-Receipt. Приглашенные специалисты отдельно осветили электронные сервисы, которые могут получить субъекты хозяйствования в Электронном кабинете плательщика на веб-портале Государственной фискальной службы. Эти и другие актуальные вопросы предложено в дальнейшем включать в повестку дня совместных мероприятий с налогоплательщиками в текущем году.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
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давл.:
ветер: