Главная Новости Экономика и промышленность Налоговики Харькова презентовали e-Receipt для бизнеса региона
20.08.2018  15:20   

Налоговики Харькова презентовали e-Receipt для бизнеса региона

Специалисты отделов взаимодействия с общественностью и коммуникации со СМИ управления организации работы ГУ ДФС в Харьковской области встретились с руководством Харьковского фонда поддержки предпринимательства – сообщили сегодня на официальной странице регионального отделения налоговиков.


http://kh.sfs.gov.ua
фото ДФС в Харьковской области

Во время мероприятия присутствующие согласились, что вопросы легализации трудовых отношений, выплаты достойной заработной платы наемным работникам и погашения налогового долга, в том числе физическими лицами - предпринимателями остаются наиболее острыми и требуют особого внимания .

Налоговики рассказали о новациях в налогообложении и об экспериментальном проекте ДФС Украины e-Receipt. Приглашенные специалисты отдельно осветили электронные сервисы, которые могут получить субъекты хозяйствования в Электронном кабинете плательщика на веб-портале Государственной фискальной службы. Эти и другие актуальные вопросы предложено в дальнейшем включать в повестку дня совместных мероприятий с налогоплательщиками в текущем году.

Тэги:  налоги, рецепт, легализация, харьков, заработная плата
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.08 Экономика и промышленность Предпринимателям и промышленникам Харьковщины вернули более миллиарда НДС 15.08 Экономика и промышленность Фискалы «облегчают» жизнь харьковским алиментщикам, которые будут заботится о профобразовании своих детей 15.08 Экономика и промышленность Налоговики взымают долги по ЕСВ
 
 

Видео

Возрождение духовности. После шести лет строительных работ в Чугуеве открыли Свято-Покровский собор
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 