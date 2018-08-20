20.08.2018 17:58

На социальную защиту Харьковщина получила более 1 миллиарда помощи и более полумиллиарда подоходного

20 августа казначейская служба Украины отчиталась за выполнение местного бюджета Харьковщины за прошлый месяц



На социальную защиту Харьковщина получила более 1 миллиарда помощи и более полумиллиарда подоходного



В июле 2018 поступило доходов в общий и специальный фонды местных бюджетов Харьковской области в сумме 3 389 074,1 тыс. грн, в т.ч. в общий фонд 3 148 637,5 тыс. грн, в специальный фонд (без собственных поступлений бюджетных учреждений) - 240 436,6 тыс. грн.

По информации казначейства из перечисленных сумм поступления за счет трансфертов из государственного бюджета в общий и специальный фонды составили 1 055 051,2 тыс. грн .

Для справки – именно из подобного трансферта формируются компенсации по затратам на местные инвестиции и социальные программы Харьковщины.

Но Харьков, помимо дотаций из общегосударственного бюджета, проявил завидную деловую активность. На фоне обще-украинского спада в экономике, крупнейшими источником поступлений в общий фонд местных бюджетов Харьковщины стал налог на доходы физических лиц, который составляет 47,2% от общей суммы доходов или 661 239,0тис. грн.

Кроме этого, за июль 2018 году в специальный фонд бюджетные учреждения Харьковщины перечислили 46 333,4 тыс. грн.