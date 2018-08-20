20.08.2018 19:06

В Харькове оказывают разноплановую помощь предпринимателям

Город продолжает предоставлять предпринимателям дистанционные консультации и помощь в разработке бизнес-планов, организационных схем и технологий ведения бизнеса.



// city.kharkov.ua

Об этом говорится в информации об Основных показателях экономического и социального развития города Харькова за первое полугодие 2018 года.

Также предпринимателям готовы помочь с разработкой инвестиционных проектов с учетом международных стандартов, проводят тренинги по разработке методик повышения эффективности их деятельности. На электронном сервисе «Помощь предпринимателю» внедрен новый программный компонент «Открой свой бизнес», который предусматривает информационную поддержку предпринимателям в открытии нового и повышении эффективности развития действующего бизнеса. Функционируют и постоянно обновляются электронные сервисы сайта «Предпринимательство и потребительский рынок города Харькова».



Всего за первое полугодие 2018 года в Центр предоставления административных услуг и его территориальные подразделения поступило 37,5 тыс. обращений субъектов предпринимательской деятельности; было выдано 7,1 тыс. документов разрешительного характера; зарегистрировано 1,4 тыс. деклараций. Кроме того, поступило 45,2 тыс. обращений юридических и физических лиц по вопросам регистрации бизнеса и 153 обращения относительно регистрационных действий общественных объединений.



В то же время в Региональный центр услуг поступило 13,8 тыс. обращений в сфере регистрации бизнеса, из них 69,5% - от физических лиц-предпринимателей, 23,2% - от юридических лиц, 7,3% - обращения о выдаче выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, 28,7 тыс. обращений - относительно налоговых вопросов и налоговой отчетности.