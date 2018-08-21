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21.08.2018  13:40   

Харьковские налоговики отчитались по объемам внесенного в госбуджет НДС

Харьковщина внесла более 2,7 млрд. налога на добавленную стоимость в Государственный бюджет на конец последнего отчетного периода.


Харьковские налоговики отчитались по объемам внесенного в госбуджет НДС

В Главном управлении ДФС в Харьковской области отмечают, что по результатам января - июля 2018 года по Харьковской области прослеживается положительная динамика в части увеличения уровня декларирования и сбора налога на добавленную стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так за 7 месяцев 2018 Главным управлением ДФС в Харьковской области обеспечен сбор НДС в Государственный бюджет в сумме 2715,7млн.грн., что больше на 497,9млн.грн. или 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время прослеживается положительная динамика экономики региона.

Так по результатам декларирования в январе - июле т.г. по области наблюдается увеличение объемов реализации плательщиками НДС на 29 848,9 млн.грн. или на 26,6% и начислений к уплате в бюджет на 462,2млн.грн., или на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тэги:  ндс, уплата, активность, харьков, продажи
 
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