21.08.2018 13:40

Харьковские налоговики отчитались по объемам внесенного в госбуджет НДС

Харьковщина внесла более 2,7 млрд. налога на добавленную стоимость в Государственный бюджет на конец последнего отчетного периода.



Харьковские налоговики отчитались по объемам внесенного в госбуджет НДС



В Главном управлении ДФС в Харьковской области отмечают, что по результатам января - июля 2018 года по Харьковской области прослеживается положительная динамика в части увеличения уровня декларирования и сбора налога на добавленную стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так за 7 месяцев 2018 Главным управлением ДФС в Харьковской области обеспечен сбор НДС в Государственный бюджет в сумме 2715,7млн.грн., что больше на 497,9млн.грн. или 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время прослеживается положительная динамика экономики региона.

Так по результатам декларирования в январе - июле т.г. по области наблюдается увеличение объемов реализации плательщиками НДС на 29 848,9 млн.грн. или на 26,6% и начислений к уплате в бюджет на 462,2млн.грн., или на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.