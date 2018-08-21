21.08.2018 16:55

Харьков в лидерах украинских городов с минимальными уровнями загрязнения воздуха

В отделе информации Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского сообщили о состоянии загрязнения окружающей среды. И.о. начальника отдела информации обсерватории Капитолина Федоровская отметила, что в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха предельно допустимая концентрация формальдегида.



Харьков в лидерах украинских городов с минимальными уровнями загрязнения воздуха



"Формальдегид выбрасывает автотранспорт, асфальтирование дорожного покрова. Сейчас такая жара. При высоких температурах формальдегид формируется как вторичная примесь ", - рассказала Федоровская.

Всего в первом полугодии определены 13 городов, где уровень загрязнения определен как высокий. Среди них - Каменское, Днепр, Киев, Николаев, Славянск, Кривой Рог, Краматорск, Рубежное, Лисичанск и Запорожье. В прошлом году в Мариуполе и Днепре уровень загрязнения атмосферы характеризовали как очень высокий.

Оценивали его состояние в 39 городах на 120 постах государственной системы мониторинга. В атмосфере определялось содержание 22 загрязняющих веществ, в том числе 8 тяжелых металлов.

Высокий уровень загрязнения атмосферы городов был обусловлен специфическими вредными веществами: формальдегидом, фенолом, вторичным водородом, аммиаком.

Ученые Центральной геофизической лаборатории имени Срезневского отметили, что в прошлом году состояние загрязнения окружающей среды на территории Украины не уменьшился, а остался достаточно высоким.

В лидерах, среди наименее загрязненных по результатам рейтинга городов, - Измаил, Светловодск, Черновцы и Харьков.

Харьковчане могут дышать полной грудью — наш город по результатам исследования в январе-июне 2018 года оказался в пятерке городов Украины с самым чистым воздухом. Рядом идут Черновцы (4 место), Светловодск (3 место), Измаил (2 место) и Горишние Плавни Полтавской области (1 место).

За последние годы неблагоприятное качество природной среды, в первую очередь атмосферного воздуха и поверхностных вод, как правило наблюдается в местах проживания большей части населения страны (урбанизированная территория и промышленные зоны). Воды Черного и Азовского морей и устьевых участков рек были наиболее загрязнены нефтепродуктами и фенолами, в некоторых районах морей – соединениями азота аммонийного и азота нитритного.

Как ранее сообщал «Городской Дозор» Харьковская область по данным 2016 года — на девятом месте, где загрязняющими факторами являются вредные выбросы в атмосферу и загрязнение грунта и вод. Как видно из современной информации- прогресс налицо.

Повышенное содержание формальдегида, который обнаружили в городах с высоким уровнем загрязнения, опасный для здоровья человека, отметил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.