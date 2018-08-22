22.08.2018 12:06

Харьковские таможенники усилили борьбу с табакокурением

На территории рынков города Харькова участилась реализация товаров, на которые отсутствует маркировка в соответствии с требованиями законодательства Украины (табачных изделий, косметических изделий, мобильных телефонов и т.д.) – что является признаком контрабанды, заверяют на официальной странице ведомства.



фото Главного управление ДФС в Харьковской области

В частности, это касается табачных изделий, на которых отсутствуют марки акцизного сбора Украины и любые надписи на украинском языке.

И хотя, такая продукция несколько дешевле той, которая легально продается в Украине, не следует забывать, что существует ответственность за хранение, перевозку, приобретение или использование товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля. Так, за вышеуказанные действия согласно статье 484 Таможенного кодекса Украины предусмотрено наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости этих товаров, транспортных средств или их конфискация.

Недавно сотрудниками Харьковской таможни ДФС были предупреждены перемещения на территорию Украины вне зоны таможенного контроля 424 килограммов табака, а также 34 000 пачек сигарет приблизительной стоимостью 420 000 гривен. На правонарушителей составлены протоколы о нарушении таможенных правил – сообщается на официальной странице таможенного ведомства в регионе.