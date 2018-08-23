25 августа харьковчане будут праздновать юбилейный 25 профессиональный праздник авиаторов и работников авиационной промышленности

Праздник, установленный Указом Президента Украины № 305/93 от 16 августа 1993 года в юбилейном 2018 году будет отмечен необычным и значимым подарком.
Харьковские авиастроители переживают не лучшие времена. За время независимости отсутствие инвестиций «задвинуло» ХАЗ в печальные лидеры антирейтинга. По состоянию на 2018 год Харьковское государственное авиационное производственное предприятие имеет наибольшую в стране задолженность перед работниками по заработной плате.
Как лидер отрасли Харьковский авиационный завод (ХАЗ) — одно из предприятий авиационной промышленности Украины — объединение нескольких заводов, обеспечивающих полный цикл работ по серийному производству, доработке и техническому обслуживанию в процессе эксплуатации произведенных самолетов.
Предприятие имеет сертификаты об одобрении производства, выданные Госавиаслужбой Украины и Авиационный реестр Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК), а также заключение по организации системы качества Бюро Веритас.
И эти заслуги наших земляков не остались незамеченными.
В преддверии юбилейного 25 профессионального праздника на Харьковский авиационный завод заходит крупный американский инвестор, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.
"Я не буду говорить о деталях, но крупный инвестор уже заходит на украинский рынок для совместного производства самолетов", - сказал он в интервью отечественным медиа.
" Это восстановление трех тысяч рабочих мест на соответствующем заводе в Харькове... Заходит американская компания, которая совместно будет производить самолеты для третьих стран", - добавил посол.
Он также напомнил, что недавно ГП "Антонов" подписал соглашение о сотрудничестве в области авиастроения с американской компанией Boeing.
По мнению Чалого, государственная политика Украины должна быть направлена на привлечение инвесторов в авиационную отрасль не только накануне праздников.
"Я вижу недостаточность координации именно с украинской стороны сейчас. Я задавал этот вопрос и буду его ставить на встречах с премьер-министром, с представителями правительства, с президентом мы говорили об этом. Появляются возможности - мы должны активно туда заходить, потому что конкуренция на американском рынке огромная, но Украина имеет потенциал", - отметил посол.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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