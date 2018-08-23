23.08.2018 15:05

25 августа харьковчане будут праздновать юбилейный 25 профессиональный праздник авиаторов и работников авиационной промышленности

Праздник, установленный Указом Президента Украины № 305/93 от 16 августа 1993 года в юбилейном 2018 году будет отмечен необычным и значимым подарком.



// Городской Дозор

Харьковские авиастроители переживают не лучшие времена. За время независимости отсутствие инвестиций «задвинуло» ХАЗ в печальные лидеры антирейтинга. По состоянию на 2018 год Харьковское государственное авиационное производственное предприятие имеет наибольшую в стране задолженность перед работниками по заработной плате.

Как лидер отрасли Харьковский авиационный завод (ХАЗ) — одно из предприятий авиационной промышленности Украины — объединение нескольких заводов, обеспечивающих полный цикл работ по серийному производству, доработке и техническому обслуживанию в процессе эксплуатации произведенных самолетов.

Предприятие имеет сертификаты об одобрении производства, выданные Госавиаслужбой Украины и Авиационный реестр Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК), а также заключение по организации системы качества Бюро Веритас.

И эти заслуги наших земляков не остались незамеченными.

В преддверии юбилейного 25 профессионального праздника на Харьковский авиационный завод заходит крупный американский инвестор, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Я не буду говорить о деталях, но крупный инвестор уже заходит на украинский рынок для совместного производства самолетов", - сказал он в интервью отечественным медиа.

" Это восстановление трех тысяч рабочих мест на соответствующем заводе в Харькове... Заходит американская компания, которая совместно будет производить самолеты для третьих стран", - добавил посол.

Он также напомнил, что недавно ГП "Антонов" подписал соглашение о сотрудничестве в области авиастроения с американской компанией Boeing.

По мнению Чалого, государственная политика Украины должна быть направлена на привлечение инвесторов в авиационную отрасль не только накануне праздников.

"Я вижу недостаточность координации именно с украинской стороны сейчас. Я задавал этот вопрос и буду его ставить на встречах с премьер-министром, с представителями правительства, с президентом мы говорили об этом. Появляются возможности - мы должны активно туда заходить, потому что конкуренция на американском рынке огромная, но Украина имеет потенциал", - отметил посол.