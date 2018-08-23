23.08.2018 15:50

Дохода может и не быть – но ЕСВ платить обязан

Новые правила фискалов и опубликованные сегодня предупреждения плательщикам налогов, по мнению аграриев и налоговых консультантов, загоняют сезонных работников «в тень».



// сезонный рабочий

С 1 января этого года парламент лишил мелких агропроизводителей права не платить ЕСВ за своих работников. После этого фермеры стали платить в четыре раза больше налогов, в пересчете на гектар пашни в обработке.

23 августа на официальной странице харьковской региональной налоговой опубликовано предупреждение плательщикам. ГУ ДФС в Харьковской области, подсчитав сданные отчеты, напомнило, «что лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, обязаны уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), начисленный за календарный квартал, до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается ЕСВ.

Изюминкой напоминания стал факт того, что «если таким плательщиком не получен доход (прибыль) в отчетном квартале или отдельном месяце отчетного квартала, то такой плательщик обязан определить базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления ЕСВ, установленной Законом №2464. При этом сумма ЕСВ не может быть меньше размера минимального страхового взноса в месяц». Т.е. даже если дохода уже нет, сезон кончился - налоги все равно платить надо.

К тому же, государство обязало бизнес, в частности аграрный, платить полную сумму ЕСВ, независимо от уровня платы рабочего. Такое положение больше всего ударило по тем фермерам, которые в этом году нанимали сезонную рабочую силу на уборку урожая.

Опубликованное на официальной странице налоговой решение усилило «тенизацию» выплаты зарплат и лишает выплат Пенсионный фонд и и госбюджет - считает налоговый консультант Александра Томашевская. Ее слова подтверждают данные Госкомстата. В марте 2018 с 2,6 млн рабочих аграрного сектора официально полный рабочий день работало только 400 тысяч работников. 10% из этого числа получали минимальную зарплату в 3723 грн, 40% — с 3,7 тыс. грн до 5 тыс. грн, 50% — с 5 тыс. грн до 15 тыс. грн.

Данные, опубликованные харьковским облстатом в прес-свыпуске от 3 августа 2018 года подтверждают «печальный» прогноз. Наименьший размер заработной платы, который не превышает средний показатель по области, наблюдался в следующих сферах: временное размещения и организация питания (5046 грн) … сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство ( 6248 грн ). При этом средний размер заработной платы одного штатного работника в июне 2018 составлял 7789 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы.

Государство последние несколько лет регулярно наращивает налогообложения зарплат рабочих, объясняя заботой о социальной защите. С 2013 по 2017 аграрии увеличили отчисления НДФЛ в госбюджет от 3,2 млрд грн до 16 млрд грн. При этом, только за 2015−2016 годы затраты на оплату труда рабочих выросли , а число работников сократилось, дополняет Госстат.

Плата рабочим стабильно занимала третью по величине долю в 5,4% в общей структуре затрат на производство агропродукции. Остальные 70% занимали расходы на покупку ресурсов для агропроизводства, 16% — оплата аренды земельных паев.

Аналитики считают лучшим решением будет вообще снижать налогообложения зарплат. В качестве примера налоговые консультанты приводит Польшу, которая на прошлой неделе сократила начисления на месячную зарплату. Ожидается, что такое решение сэкономит 5,3 млрд злотых для 173 местных микропредпринимателей, и выведет из «тени» от 100 тысяч до 200 тысяч наемных рабочих.