27.08.2018 14:01

Харьковчане увеличивают выплаты на социалку

За 7 месяцев 2018 года от плательщиков Харьковщины на социальные нужды поступило 7,0 миллиардов гривен.



// Facebook

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления по единому социальному взносу выросли на на 20,5% или на 1,2 млрд грн, отметили в Главном управлении фискальной службы региона.

При этом, в июле текущего года поступило ЕСВ на 18,7% или на 163,7 млн грн больше, чем в июле 2017 года.



Положительная динамика выплат наблюдается с начала года, подчеркивают в налоговой. Для сравнения: в январе от плательщиков поступило 873,3 млн грн. единого взноса, а в июле – уже 1040,7 млн грн.



Увеличение поступлений ЕСВ обеспечит стали расчеты по государственным социальным выплатам жителям Слобожанщины.