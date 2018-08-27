Харьковчане увеличивают выплаты на социалку

За 7 месяцев 2018 года от плательщиков Харьковщины на социальные нужды поступило 7,0 миллиардов гривен.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления по единому социальному взносу выросли на на 20,5% или на 1,2 млрд грн, отметили в Главном управлении фискальной службы региона.
При этом, в июле текущего года поступило ЕСВ на 18,7% или на 163,7 млн грн больше, чем в июле 2017 года.
Положительная динамика выплат наблюдается с начала года, подчеркивают в налоговой. Для сравнения: в январе от плательщиков поступило 873,3 млн грн. единого взноса, а в июле – уже 1040,7 млн грн.
Увеличение поступлений ЕСВ обеспечит стали расчеты по государственным социальным выплатам жителям Слобожанщины.
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