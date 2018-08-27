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27.08.2018  14:40   

Промышленное производство в Харьковской области в январе-июле 2018 – отчет облстата

В январе-июле 2018 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года индекс промышленной продукции по Харьковской области незначительно снизился и составил 99,2%.


// статистический отчет
 На предприятиях по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха объем продукции увеличился на 15,1%, добывающей промышленности и разработке карьеров - на 5,6%; перерабатывающей промышленности - уменьшился на 3,6%.
 
 Наибольший прирост производства промышленной продукции наблюдался в производстве химических веществ и химической продукции - на 20,4%. 
 
 В изготовлении изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности увеличение составило 7%; в машиностроении, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования - 4,1%; в производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - 2,3%.
 
 Уменьшение выпуска промышленной продукции наблюдалось в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 23,4%; в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов - на 14,4%; в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 10%; в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 6,1%; в металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 5,4%.
 
Тэги:  производство, промышленное, индекс, харьков, статистика
 
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