27.08.2018 14:40

Промышленное производство в Харьковской области в январе-июле 2018 – отчет облстата

В январе-июле 2018 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года индекс промышленной продукции по Харьковской области незначительно снизился и составил 99,2%.



// статистический отчет

На предприятиях по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха объем продукции увеличился на 15,1%, добывающей промышленности и разработке карьеров - на 5,6%; перерабатывающей промышленности - уменьшился на 3,6%.

Наибольший прирост производства промышленной продукции наблюдался в производстве химических веществ и химической продукции - на 20,4%.

В изготовлении изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности увеличение составило 7%; в машиностроении, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования - 4,1%; в производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - 2,3%.

Уменьшение выпуска промышленной продукции наблюдалось в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 23,4%; в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов - на 14,4%; в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 10%; в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 6,1%; в металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 5,4%.