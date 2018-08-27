27.08.2018 16:04

Харьковских энергетиков проверили на «профригодность» и знание вопросов охраны труда

За последние 5 лет зафиксовано снижение числа травм, которые харьковчане получают на производстве, более чем в 1,5 раза. В первую очередь это заслуга ГУ Гоструда в Харьковской области, регулярно проводящим мониторинг по предприятиям и контролирующим переобучение руководителей на травмо-опасных производствах



// предупреждающий знак

ГУ Гоструда в Харьковской области на своей официальной странице обновило информацию об регулярном мониторинге профессиональной переподготовки энергетиков и проверке должностными лицами предприятий Харьковщины по вопросам охраны труда.

Инспекторским составом отдела надзора в машиностроении и энергетике провели ряд рабочих встреч с работниками и должностными лицами структурных подразделений АО «Харьковоблэнерго», ООО «ВИК« ХитЛайн », ООО« Стальконструкция ЛТД », ООО « Харьковский котельно-механический завод» по проведению систематического и квалифицированного обучения и проверки знаний должностных лиц и работников по вопросам охраны труда, безопасной эксплуатации оборудования, машин, механизмов повышенной опасности, создание безопасных и высокопроизводительных условий труда и, улучшение производственного быта.

Во время проведения мероприятий специалисты обратили особое внимание на такие важные вопросы как: требования по организации и проведению периодических инструктажей по вопросам охраны труда, требования к организации и проведения стажировки работников после проведения первичного инструктажа, обязанности лиц, отвечающих за обеспечение проведения работ повышенной опасности и на эксплуатацию машин и механизмов, безопасное выполнение работ с электроинструментом, переносными электрическими машинами и электросварочного оборудования.

Руководителям работ и инженерно-техническим работникам отметили неуклонное соблюдение требований по разработке и утверждении инструкций по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ на предприятии, требований по преподаванию текста разделов инструкций по охране труда и сроков пересмотра инструкций по охране труда.