Главная Новости Экономика и промышленность От Харьковщины в бюджет Украины поступило 523,8 млн. грн. военного сбора
28.08.2018  13:40   

От Харьковщины в бюджет Украины поступило 523,8 млн. грн. военного сбора

Область второй месяц регистрирует стабильный рост администрирования данного налога. По версии налоговой этому содействует легализация рынка труда.


// военный сбор

Указанную сумму жители региона заплатили в течение семи месяцев текущего года. В Главном управлении фискальной службы области отметили, что по сравнению с прошлогодним периодом поступления военного сбора выросли на 84 300 000 грн. (За январь-июль 2017 собрано 439 600 000 грн.).

Также в фискальном ведомстве отмечают положительную динамику поступлений «налога на поддержку армии» от представителей всех сфер экономики региона. Если в январе 2018 года поступило 59 800 000. грн, то в июле – 86 300 000. грн.

Росту поступлений способствует легализация рынка труда, которая увеличивает базу военного сбора.

Это обеспечивается, в частности, комплекс мер по контролю за соблюдением требований трудового законодательства, осуществляют специалисты фискальной службы.

Тэги:  налог, военный, харьков, сбор, администрирование, легализация
 
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