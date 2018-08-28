От Харьковщины в бюджет Украины поступило 523,8 млн. грн. военного сбора

Область второй месяц регистрирует стабильный рост администрирования данного налога. По версии налоговой этому содействует легализация рынка труда.
Указанную сумму жители региона заплатили в течение семи месяцев текущего года. В Главном управлении фискальной службы области отметили, что по сравнению с прошлогодним периодом поступления военного сбора выросли на 84 300 000 грн. (За январь-июль 2017 собрано 439 600 000 грн.).
Также в фискальном ведомстве отмечают положительную динамику поступлений «налога на поддержку армии» от представителей всех сфер экономики региона. Если в январе 2018 года поступило 59 800 000. грн, то в июле – 86 300 000. грн.
Росту поступлений способствует легализация рынка труда, которая увеличивает базу военного сбора.
Это обеспечивается, в частности, комплекс мер по контролю за соблюдением требований трудового законодательства, осуществляют специалисты фискальной службы.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
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