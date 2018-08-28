28.08.2018 14:25

Каждая третья услуга на Харьковщине предоставлена в сфере информации и телекоммуникации

Деятельность предприятий сферы услуг Харьковской области во II квартале 2018 – отчет областного управления статистики



коллаж РБК Украина

// Статистика

Во II квартале 2018 объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составлял 8,3 млрд, что в сопоставимых ценах на 20,0% выше уровня соответствующего периода 2017 Объем услуг, реализованных населению, составил 32,5% от общего объема реализованных услуг, или 2,7 млрд.

В общем объеме реализованных услуг существенными являются доли таких видов экономической деятельности: информация и телекоммуникации - 29,7%, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 21,9%, операции с недвижимым имуществом - 13,3%, профессиональная , научная и техническая деятельность - 10,6%, деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания - 8,6%, образование - 5,6%.

Среди населения наибольшим спросом пользовались услуги информации и телекоммуникаций - 24,7%, услуги транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - 20,3%.

Больше информации о деятельности предприятий сферы услуг в городах и районах области приведены в приложении, опубликованном на официальных страницах статуправления области.