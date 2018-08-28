Харьковский «Хартрон» - самый рентабельный по космической отрасли Украины (ФОТО)

Коллегия Государственного космического агентства Украины подвела итоги деятельности предприятий отрасли за I полугодие 2018
16 августа 2018 состоялось заседание Коллегии Государственного космического агентства Украины под председательством Председателя Павла Дегтяренко, в ходе которой подведены итоги работы предприятий и учреждений космической отрасли за второй квартал и в целом за I-е полугодие 2018 года и определены приоритетные направления работы на предстоящий период.
Председатель отметил, что результаты деятельности предприятий отрасли остаются положительными в части роста объемов производства и реализации продукции по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы производства товарной продукции выросли на 12,7%, а объемы реализации продукции выросли на 12,3%.
Предприятиями отрасли произведено товарной продукции на сумму более 1 575 000 000. грн. и реализовано товарной продукции на сумму более 1 566 000 000. грн. Общий объем валовой продукции составляет более 2 109 000 000. грн.
Прибыльной в отчетном периоде была деятельность 5 предприятий, а именно:
Наибольшая рентабельность реализованной продукции на ОАО «Хартрон» (+ 9,84%), ГНПП« Объединение «Коммунар» (+ 6,35%).
Среднесписочная численность штатных работников отрасли по состоянию на 1 июля 2018 составляет 16 745 человек, что на 0,3% меньше, чем в первом квартале.
Основной причиной сокращения численности остается относительно небольшая заработная плата вследствие недозагруженности предприятий и переход некоторых из них на сокращенную рабочую неделю или другие формы оптимизации расходов на оплату труда.
Номинальная среднемесячная заработная плата по отрасли выросла по отношению к началу года на 8,1% и составляет 8 223,1 грн.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
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