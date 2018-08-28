28.08.2018 16:04

Харьковский «Хартрон» - самый рентабельный по космической отрасли Украины (ФОТО)

Коллегия Государственного космического агентства Украины подвела итоги деятельности предприятий отрасли за I полугодие 2018



// Хартрон

16 августа 2018 состоялось заседание Коллегии Государственного космического агентства Украины под председательством Председателя Павла Дегтяренко, в ходе которой подведены итоги работы предприятий и учреждений космической отрасли за второй квартал и в целом за I-е полугодие 2018 года и определены приоритетные направления работы на предстоящий период.

Председатель отметил, что результаты деятельности предприятий отрасли остаются положительными в части роста объемов производства и реализации продукции по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы производства товарной продукции выросли на 12,7%, а объемы реализации продукции выросли на 12,3%.

Предприятиями отрасли произведено товарной продукции на сумму более 1 575 000 000. грн. и реализовано товарной продукции на сумму более 1 566 000 000. грн. Общий объем валовой продукции составляет более 2 109 000 000. грн.

Прибыльной в отчетном периоде была деятельность 5 предприятий, а именно:

· ОАО «Хартрон» (2,9850 млн. Грн.); · ГП «ПО« ЮМЗ имени А.М. Макарова »(126,0 тыс. Грн.); · ГП НИТИП (567,0 тыс. Грн.); · ПО «Киевприбор» (23,0 тыс.) · ГП «Укркосмос» (8,0 тыс. Грн.).

Наибольшая рентабельность реализованной продукции на ОАО «Хартрон» (+ 9,84%), ГНПП« Объединение «Коммунар» (+ 6,35%).

Среднесписочная численность штатных работников отрасли по состоянию на 1 июля 2018 составляет 16 745 человек, что на 0,3% меньше, чем в первом квартале.

Основной причиной сокращения численности остается относительно небольшая заработная плата вследствие недозагруженности предприятий и переход некоторых из них на сокращенную рабочую неделю или другие формы оптимизации расходов на оплату труда.

Номинальная среднемесячная заработная плата по отрасли выросла по отношению к началу года на 8,1% и составляет 8 223,1 грн.