28.08.2018 17:55

В течение 2018 года в безаварийную работу газовых сетей области и учет газа необходимо инвестировать 92,7 млн. гривен

Эти средства нужны чтобы отопительный сезон прошел в безаварийном и бесперебойном для потребителей режиме, ПАО «Харьковгаз» имел возможность бесплатно выполнить поверку и установку счетчиков у потребителей – сообщили сегодня в пресс-службе организации.



ФОТО: ПАО "Харьковгаз"

Ликвидация утечки газа на газопроводе

Для безотказной работы газопроводов, в этом году нужно заменить более трех километров аварийных участков газовых сетей, провести реконструкцию, капитальный ремонт 23 регуляторных пунктов, 26 технологических линий ГРП, 20 станций катодной защиты газопроводов от коррозии, 7 газовых колодцев, приобрести 6 автомобилей для выполнения аварийных вызовов потребителей. Средства на эти работы должны быть заложены регулятором - НКРЭКУ в тариф на распределение (доставку) газа ПАО «Харьковгаз».

«Автопарк ПАО «Харьковгаз» самортизирован на 43%. В первую очередь - это опасность для потребителей газа. Ведь, крайне неудовлетворительное техническое состояние транспорта аварийных бригад - риск несвоевременного ликвидации чрезвычайных ситуаций. Этого нельзя допустить», - пояснил главный инженер ПАО «Харьковгаз» Вячеслав Иванченко.

Сейчас тариф на распределение газа ПАО «Харьковгаз», установленный НКРЭКУ, лишь на треть покрывает необходимые обоснованные расходы. Например, возможность бесплатно поверить приборы учета газа, предусмотрена тарифом для трети жителей области. А расходы на замену непригодных счетчиков полностью отсутствуют в тарифе ПАО «Харьковгаз». Только наполовину тарифом профинансировано горючее, необходимое для работы аварийных бригад и выполнения более 20 тыс. вызовов потребителей в год.

Несмотря на необходимость предусмотреть обоснованные расходы для безопасной доставки газа потребителям, тариф ПАО «Харьковгаз» в течение нескольких лет не пересматривался.