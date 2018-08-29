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29.08.2018  16:50   

В Харькове миллиарды инвестируют в машины и здания

Капитальные инвестиции в Харьковской области в январе-июне 2018 опубликовало региональное управление статистики


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В январе-июне 2018 предприятиями и организациями области за счет всех источников финансирования освоено 8 079,6 млн. грн капитальных инвестиций, объем которых сравнению с соответствующим периодом 2017 увеличился на 12,8%.

    Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 58,5% общего объема.

    За счет государственного и местных бюджетов освоено 16,0% капитальных инвестиций. Удельный вес средств населения на строительство жилья составляла 14,1%.

    Весомую долю капитальных инвестиций (98,2% от общего объема) освоено в материальные активы, из которых в машины, оборудование и инвентарь и транспортные средства – 3 869,7 млн.грн всех инвестиций; в здания и сооружения – 3 729,6 млн.грн.

    На капитальный ремонт активов направлено 574,9 млн.грн капитальных инвестиций (7,1% от общего объема).

    По видам экономической деятельности наибольшие объемы капитальных инвестиций направлены в развитие предприятий промышленности - 2671,0 млн.грн, или 33,0% от общего объема. Также значительные объемы капитальных инвестиций освоены строительными организациями - 1936,0 млн.грн (24,0%) и предприятиями сельского, лесного и рыбного хозяйства - 1079,8 млн.грн (13,4%).

    Из общего объема капитальных инвестиций по области наиболее весомые объемы освоены в г.. Харькове - 5203,9 млн.грн (64,4% от общего объема) и Харьковском районе - 798,6 млн.грн (9,9%).

Тэги:  инвестиция, экономика, харьков, промышленность, средства
 
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