Владимир Скоробагач: 700 миллионов, которые получит Харьковщина от добычи газа, должны пойти на развитие инфраструктуры (ФОТО)

Средства ренты от добычи ископаемых, которые должна получить Харьковская область в этом году, должны пойти на развитие инфраструктуры в тех районах, где работают газодобывающие компании.
Об этом сегодня на сессии облсовета заявил заместитель председателя областного совета, руководитель фракции «Вiдродження» в облсовете Владимир Скоробагач.
Он напомнил, что в этом году вступил в силу закон Украины, который предусматривает получение 5% ренты от добычи газа. По прогнозам, в этом году Харьковская область должна получить за добычу газа, нефти и газового конденсата около 700 млн грн. Но эти средства поступают в общий фонд областного бюджета, поэтому они расходуются на зарплату, оплату коммунальных услуг и другие защищенные статьи расходов.
«При этом люди не видят изменений. На территориях, где ведется добыча газа, должны ремонтироваться больницы и школы, строиться новые дороги, которые разрушаются тяжелой техникой добывающих компаний. Фракция «Вiдродження» считает, что необходимо перечислять ренту в специальный фонд бюджета. Это даст возможность использовать их на развитие территорий», - подчеркнул Владимир Скоробагач.
По его словам, в июне на круглом столе в профильном комитете Верховной Рады Украины предложение перенаправлять средства ренты в специальный фонд бюджета поддержало руководство комитета.
Сегодня за это предложение проголосовали и депутаты облсовета.
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