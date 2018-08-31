31.08.2018 15:08

«За предпринимателями Харьковщины большое будущее» - поздравление от начальника налоговой

С юбилейным 10 Днем предпринимателя харьковчан торжественно поздравили в региональной налоговой



Государственная фискальная служба Украины

// юбилейные поздравления предпринимателям

Традиционно в первое воскресенье сентября отмечается День предпринимателя, который установлен Указом Президента Украины от 5 октября 1998 №110 / 98.

Руководящие специалисты ГУ ДФС в Харьковской области приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных праздничной события (ФОТО).

Начальник управления налогов и сборов с физических лиц Сергей Благой поздравил присутствующих и отметил, что благодаря значительному вкладу предпринимательства динамично развивается Харьковщина и реализуются новые социальные проекты. «Так, за прошлый год, частными предпринимателями города Харьков в бюджеты всех уровней было перечислено 1,7 млрд. грн., в том числе в бюджет города – 1,5 млрд. грн. А за семь месяцев текущего года в целом в бюджеты поступило более 1,1 млрд. грн., в бюджет города - более 900 млн. грн. Это почти на 200 млн. грн. больше чем за аналогичный период прошлого года », - подчеркнул Сергей Благой. Также, налоговик отметил что фискальная служба Харьковской области будет и в дальнейшем создавать все условия для качественного обслуживания налогоплательщиков. «За предпринимателями Харьковщины большое будущее», - отметил Сергей Благой и пожелал всем присутствующим успехов в реализации самых смелых проектов, мира и благополучия.