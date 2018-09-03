03.09.2018 09:07

Очередная сотня нелегальных работников выявлена в Харькове комиссией гоструда

Главным управлением Гоструда в Харьковской области на днях был проведен ряд инспекционных посещений во время которых было выявлено нелегально трудоустроенных работников на предприятиях Харьковщины.



фото asn.in.ua

нелегальное предприятие

Так на обществе с ограниченной ответственностью, которое занимается изготовлением матрасов, было выявлено 33 работников «нелегалов».

На частном акционерном обществе в строительной отрасли, были допущены к выполнению работ 45 работников без официального трудоустройства.

По результатам инспекционных посещений, Главным управлением рассмотрено дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму более 8,7. гривен.