Очередная сотня нелегальных работников выявлена в Харькове комиссией гоструда

Главным управлением Гоструда в Харьковской области на днях был проведен ряд инспекционных посещений во время которых было выявлено нелегально трудоустроенных работников на предприятиях Харьковщины.
Так на обществе с ограниченной ответственностью, которое занимается изготовлением матрасов, было выявлено 33 работников «нелегалов».
На частном акционерном обществе в строительной отрасли, были допущены к выполнению работ 45 работников без официального трудоустройства.
По результатам инспекционных посещений, Главным управлением рассмотрено дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму более 8,7. гривен.
Сегодня логика будет играть ведущую роль. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
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