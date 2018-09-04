04.09.2018 09:23

Насколько увеличились сборы налогов, рассказали в фискальной службе

В течение восьми месяцев 2018 года обеспечен сбор платежей в бюджеты всех уровней в сумме 23 338,7 миллионов гривен.



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В частности, в Сводный бюджет поступило:



Налога на доходы физических лиц – 7 281,0 млн грн, или 123,4% (плюс 1 378,7 млн грн) от прошлогоднего показателя;



Налога на прибыль – 1 158,7 млн грн, или 137,0% (плюс 312,7 млн грн) от прошлогоднего показателя;



Единого налога – 1 632, 6 млн грн, или 125,6% (плюс 332,9 млн грн) от прошлогоднего показателя;



НДС – 3 123,4 млн грн, или 121,2% (плюс 545,6 млн грн) от прошлогоднего показателя;



Земельного налога и арендной платы – 1 048,9 млн грн, на 104,3% (плюс 43,1 млн грн) от прошлогоднего показателя;



Акцизного налога – 202,3 млн грн или 114,6% (плюс 25,8 млн грн) от индикатива;



Рентной платы – 7 750,6 млн грн



При этом Государственный бюджет за январь–август текущего года получил более 14 млрд грн, а местный бюджет – 9,3 млрд грн.



В региональном фискальном ведомстве отмечают положительную динамику поступлений в бюджеты.



