04.09.2018 10:04

Как распределили выросший бюджет Харькова

Доходы бюджета города Харькова за январь-август 2018 года составили более 10 млрд 460 млн грн.



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Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, это в 1,2 раза (на 1571,6 млн грн) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Из наиболее весомых источников дохода следует отметить рост:



– в 1,3 раза – налога на доходы физических лиц (поступило 3230,9 млн грн) и единого налога (1177,0 млн грн);



– в 1,4 раза – налога на недвижимое имущество (150,3 млн грн) и средств от приватизации коммунального имущества (38,9 млн грн);



– в 1,5 раза – платы за предоставление других административных услуг (63,6 млн грн);



– в 1,8 раза – средств от продажи земли (67,6 млн грн);



– в 1,9 раза – налога на прибыль коммунальных предприятий (30,5 млн грн).



Также в бюджет города поступило платы за землю в сумме 728,9 млн грн, акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты, – 303,0 млн грн, собственных поступлений бюджетных учреждений – 196,5 млн грн.



Объем трансфертов из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова составил 4354,1 млн грн, в том числе получено субвенций:



– на предоставление льгот и субсидий населению – 1778,4 млн грн;



– выплату помощи семьям с детьми – 826,6 млн грн;



– образовательной субвенции – 755,8 млн грн;



– медицинской – 911,7 млн грн;



– на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 22,1 млн грн;



– обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» – 13,9 млн грн;



– приобретение жилья семьям погибших в зоне антитеррористической операции и на территории других государств – 11,9 млн грн;



– мероприятия по социально-экономическому развитию территорий – 9,2 млн грн.



Кроме того, поступила дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога в сумме 23,4 млн грн.



Расходы бюджета города Харькова за январь-август текущего года составили 10 129,2 млн грн и увеличились к соответствующему показателю прошлого года в 1,2 раза (на 1693,8 млн грн).



Бюджетные средства направлены:



– на финансирование социально-культурной сферы – 6569,5 млн грн (64,9% объема расходов);



– жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 2309,3 млн грн (22,8%);



– обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта –385,3 млн грн (3,8%).