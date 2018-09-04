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04.09.2018  10:04   

Как распределили выросший бюджет Харькова

Доходы бюджета города Харькова за январь-август 2018 года составили более 10 млрд 460 млн грн.


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Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, это в 1,2 раза (на 1571,6 млн грн) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из наиболее весомых источников дохода следует отметить рост:

– в 1,3 раза – налога на доходы физических лиц (поступило 3230,9 млн грн) и единого налога (1177,0 млн грн);

– в 1,4 раза – налога на недвижимое имущество (150,3 млн грн) и средств от приватизации коммунального имущества (38,9 млн грн);

– в 1,5 раза – платы за предоставление других административных услуг (63,6 млн грн);

– в 1,8 раза – средств от продажи земли (67,6 млн грн);

– в 1,9 раза – налога на прибыль коммунальных предприятий (30,5 млн грн).

Также в бюджет города поступило платы за землю в сумме 728,9 млн грн, акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты, – 303,0 млн грн, собственных поступлений бюджетных учреждений – 196,5 млн грн.

Объем трансфертов из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова составил 4354,1 млн грн, в том числе получено субвенций:

– на предоставление льгот и субсидий населению – 1778,4 млн грн;

– выплату помощи семьям с детьми – 826,6 млн грн;

–  образовательной субвенции – 755,8 млн грн;

– медицинской – 911,7 млн грн;

– на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных  заболеваний – 22,1 млн грн;

– обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» – 13,9 млн грн;

– приобретение жилья семьям погибших в зоне антитеррористической операции и на территории других государств – 11,9 млн грн;

– мероприятия по социально-экономическому развитию территорий – 9,2 млн грн.

Кроме того, поступила дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога в сумме 23,4 млн грн.

Расходы бюджета города Харькова за январь-август текущего года составили 10 129,2 млн грн и увеличились к соответствующему показателю прошлого года в 1,2 раза (на 1693,8 млн грн).

Бюджетные средства направлены:

– на финансирование социально-культурной сферы – 6569,5 млн грн (64,9% объема расходов);

– жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 2309,3 млн грн (22,8%);

– обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта –385,3 млн грн (3,8%).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бюджет, налоги, харьков
 
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