Промышленное производство в Харькове составило менее половины от произведенного в регионе

Облуправление статистики обновило показатели промышленного производства в регионе за январь-июль месяц текущего года, очертив новые пределы «промзон».
Суммарно промышленники Харьковщины произвели продукции на 104 215, 72 млн. грн.
Причем следом за Харьковом уверенно идет Балаклейский район , который произвел больше четверти ( 25.5%) от валового производства области.
Харьков, с его 46 823,73 млн. грн, лидирует, но произвел только 44,9% от промышленной продукции региона.
Интересно расположились районы Харькова в негласном рейтинге промышленного производства города.
Самым «индустриальным» оказался Слобидской район, который произвел более четверти (25,79%) промышленной продукции города или каждую десятую (11,6 %) промышленную единицу в регионе.
Индустриальный район занял второе место с валовым объемом в 6 687,95 млн. грн. или каждой шестой ( 14,28%) промышленной гривной в городе.
Тройку лидеров замкнул Киевский район с 13,01% от промышленной продукции города.
Плотной группой далее следуют Основянский (11,58%), Немышлянский (9,27%), Новобаварский (8,93%) и Холодногорский район (8,71%)
Далеко позади в промпроизводстве Харькова оказались Шевченковский (5,23%) и Московский (3,2%) районы.
Таким образом, областные статистики обновили картину промышленного зонирования Харькова и области.
Балаклея уверенно отстаивает звание «промзоны» региона а Слобидский район Харькова произвел больше всех индустриальной продукции в городе.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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