05.09.2018 16:25

Промышленное производство в Харькове составило менее половины от произведенного в регионе

Облуправление статистики обновило показатели промышленного производства в регионе за январь-июль месяц текущего года, очертив новые пределы «промзон».



Районы Харькова

Суммарно промышленники Харьковщины произвели продукции на 104 215, 72 млн. грн.

Причем следом за Харьковом уверенно идет Балаклейский район , который произвел больше четверти ( 25.5%) от валового производства области.

Харьков, с его 46 823,73 млн. грн, лидирует, но произвел только 44,9% от промышленной продукции региона.

Интересно расположились районы Харькова в негласном рейтинге промышленного производства города.

Самым «индустриальным» оказался Слобидской район, который произвел более четверти (25,79%) промышленной продукции города или каждую десятую (11,6 %) промышленную единицу в регионе.

Индустриальный район занял второе место с валовым объемом в 6 687,95 млн. грн. или каждой шестой ( 14,28%) промышленной гривной в городе.

Тройку лидеров замкнул Киевский район с 13,01% от промышленной продукции города.

Плотной группой далее следуют Основянский (11,58%), Немышлянский (9,27%), Новобаварский (8,93%) и Холодногорский район (8,71%)

Далеко позади в промпроизводстве Харькова оказались Шевченковский (5,23%) и Московский (3,2%) районы.

Таким образом, областные статистики обновили картину промышленного зонирования Харькова и области.

Балаклея уверенно отстаивает звание «промзоны» региона а Слобидский район Харькова произвел больше всех индустриальной продукции в городе.