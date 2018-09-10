Главная Новости Экономика и промышленность Более 7,8 млрд. гривен поступили в государственный бюджет от Харьковской таможни ДФС
10.09.2018  11:50   

Более 7,8 млрд. гривен поступили в государственный бюджет от Харьковской таможни ДФС

С начала 2018 Харьковская таможня ДФС направила в Государственный бюджет Украины почти 8 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2017 перечисления увеличились на 9,3%.


// kh.sfs.gov.ua
таможенный пункт

В августе текущего года таможней перечислено 1,2млрд. грн, обеспечив, таким образом, выполнение индикативного показателя на 103%. Перечисление за август увеличились по сравнению с прошлым годом на 29,8%.

Кроме того, в ГУ ДФС области проинформировали, что с начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ДФС пропущено 22,3 миллиона тонн грузов, 1,4 млн транспортных средств и 3,3 миллиона граждан.

Источник:   Территориальные органы ГФС в Харьковской области
 Тэги:  таможня, харьков, груз, оплата
 
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