Харьковщина получили почти по миллиарда компенсации за истощение своих недр

Более 450 млн. грн. рентной платы зачислены в местный бюджет Харьковской области.
ГУ ГФС в Харьковской области сообщает, что поступления в Государственный бюджет Украины за январь-август т.г. рентной платы за пользование недрами для добычи углеводородного сырья составили 7,2млрд. гривен.
В то же время фискалы напомнили, что с 01.01.2018 года вступил в силу Закон Украины от 07.12.17 № 2245-восьмого «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата», которым предусмотрено зачисление рентной платы по добыче природного газа, нефти и газового конденсата в местный бюджет в размере 5 процентов.
После вступления в действие этого Закона, всего по Харьковской области за 8 месяцев текущего года дополнительно мобилизовано в местный бюджет Харьковской области 452,0 млн. гривен.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Сохраняется высокая пожароопасность. Утром слабые магнитные бури.
День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье". В этот же день начиналось «Бабье лето». 14.09.39 день впервые поднялся в воздух первый вертолет нашего земляка Сикорского.
влажн.:
давл.:
ветер: