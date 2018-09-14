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14.09.2018  12:37   

Харьковщина получили почти по миллиарда компенсации за истощение своих недр

Более 450 млн. грн. рентной платы зачислены в местный бюджет Харьковской области.


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ГУ ГФС в Харьковской области сообщает, что поступления в Государственный бюджет Украины за январь-август т.г. рентной платы за пользование недрами для добычи углеводородного сырья составили 7,2млрд. гривен.

В то же время фискалы напомнили, что с 01.01.2018 года вступил в силу Закон Украины от 07.12.17 № 2245-восьмого «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата», которым предусмотрено зачисление рентной платы по добыче природного газа, нефти и газового конденсата в местный бюджет в размере 5 процентов.

После вступления в действие этого Закона, всего по Харьковской области за 8 месяцев текущего года дополнительно мобилизовано в местный бюджет Харьковской области 452,0 млн. гривен.

Тэги:  рента, харьков, налоги, недра
 
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