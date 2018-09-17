В Харькове подешевело сало и подорожало мясо - обзор цен на продукты

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 17 сентября День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.

Прогноз погоды на 17 сентября Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.