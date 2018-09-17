В Харькове подешевело сало и подорожало мясо - обзор цен на продукты

ГУ статистики в Харьковской области опубликовало индекс потребительских цен в Харьковской области в августе 2018.
По сравнению с предыдущим месяцем составил 99,9% (в Украине - 100%).
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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давл.:
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