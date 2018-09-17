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17.09.2018  09:59   

В Харькове подешевело сало и подорожало мясо - обзор цен на продукты

ГУ статистики в Харьковской области опубликовало индекс потребительских цен в Харьковской области в августе 2018.


Фото //golos.ua

По сравнению с предыдущим месяцем составил 99,9% (в Украине - 100%).

  •     Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились в среднем на 0,2%. Больше всего подешевели овощи на 12%. Снизились цены на сало, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия на 2,2-0,7%. В то же время подорожали яйца на 5,7%, фрукты, мясо и мясопродукты, хлеб - на 3,5-0,6%.
  •     Одежда и обувь подешевели на 2%, в том числе обувь - на 6,5%.
  •     Цены на алкогольные напитки и табачные изделия уменьшились на 0,1% главным образом за счет удешевления алкогольных напитков на 1,4%.
  •     Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,1% за счет повышения платы на услуги по содержанию и ремонту жилья на 1,7%, тарифов на канализацию и водоснабжение - на 1,6% и 1% соответственно.
  •     Повышение цен на транспорт в целом на 0,5% в основном вызвано подорожанием топлива и масел 1,1%.
Источник:   ГУ статистики в Харьковской области
 Тэги:  цены, продукты, харьков, статистика, сало, мясо, яйца
 
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