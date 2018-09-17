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17.09.2018  10:50   

Харьковщина справляется с последствием африканской чумы свиней

Вместе со статистикой подорожания цен на продукты, Облуправление разместило экспресс-отчет о производстве продукции животноводства и количестве скота и птицы в хозяйствах Харьковской области по состоянию на 1 сентября 2018.


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По состоянию на 1 сентября 2018 в хозяйствах всех категорий области количество поголовья крупного рогатого скота составила 196,3 тыс.голов (в том числе коров - 88,1 тыс.), Свиней - 190,2 тыс., Овец и коз - 79 тыс., птицы домашней – 9,9млн.

   По сравнению с соответствующей датой прошлого года количество птицы домашней увеличилась на 0,8 млн.голов (на 8,6%), свиней - на 23,1 тыс.голов (на 13,8%); поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 3,6 тыс.голов (на 1,8%) (в том числе коров на 1,2%), овец и коз - на 2,1 тыс.голов (на 2, 6%).

   В январе-августе 2018 хозяйствами всех категорий области было произведено мяса (в живой массе) 68,1 тыс.т, молока - 359,4 тыс.т, яиц - 380,8 млн.шт, шерсти - 52 т . по сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство шерсти не изменилось, мяса (в живой массе) уменьшилось на 9,7 тыс.т (на 12,5%), яиц птицы домашней - на 4,4 млн.шт (на 1 , 1%), молока - на 3,4 тыс.т (на 0,9%).

Источник:   Главное управление статистики в Харьковской области
 Тэги:  мясо, яйца, харьков, куры, ачс, овцы, козы
 
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