Главная Новости Экономика и промышленность Харьковщина успешно торговала со 146 странами мира (ИНФОГРАФИКА)
18.09.2018  10:47   

Харьковщина успешно торговала со 146 странами мира (ИНФОГРАФИКА)

ГУ областной статистики отчиталось об объемах экспорта и импорта с начала текущего года, очертив усиливающийся негативный дисбаланс.


//kh.ukrstat.gov.ua

В январе-июле 2018 г. экспорт товаров составил 706,5 млн.долл. США, импорт - 965,0 млн.долл.

По сравнению с январем-июлем - 2017  г.  экспорт  увеличился на 5,2% (на 34,8 млн.долл.), импорт на 8,3% (на 73,8 млн.долл.). Отрицательное сальдо составило-258,5 млн.долл. (в январе-июле 2017-г. Также отрицательное 219,6 млн.долл.).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,73 (в январе-июле 2017 г.-0,75).  Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 146 стран-мира.

 

Источник:   ГУ статистики в Харьковской области
 Тэги:  торговля, экспорт, харьков, импорт, производство
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.09 Криминал и происшествия Медработника колонии уличили в сбыте наркотиков осужденным (ФОТО) 30.07 Криминал и происшествия По фактам торговли людьми с начала года полицией открыто 25 уголовных производств 30.07 Общество Почти треть жертв торговли людьми являются несовершеннолетними, - UNICEF
 
 

Видео

Не платишь алименты - придет штраф. В Украине заработали новые правила взыскания средств с неплательщиков
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 