18.09.2018 10:47

Харьковщина успешно торговала со 146 странами мира (ИНФОГРАФИКА)

ГУ областной статистики отчиталось об объемах экспорта и импорта с начала текущего года, очертив усиливающийся негативный дисбаланс.



//kh.ukrstat.gov.ua

В январе-июле 2018 г. экспорт товаров составил 706,5 млн.долл. США, импорт - 965,0 млн.долл.

По сравнению с январем-июлем - 2017 г. экспорт увеличился на 5,2% (на 34,8 млн.долл.), импорт на 8,3% (на 73,8 млн.долл.). Отрицательное сальдо составило-258,5 млн.долл. (в январе-июле 2017-г. Также отрицательное 219,6 млн.долл.).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,73 (в январе-июле 2017 г.-0,75). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 146 стран-мира.