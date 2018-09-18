Харьковщина успешно торговала со 146 странами мира (ИНФОГРАФИКА)

ГУ областной статистики отчиталось об объемах экспорта и импорта с начала текущего года, очертив усиливающийся негативный дисбаланс.
В январе-июле 2018 г. экспорт товаров составил 706,5 млн.долл. США, импорт - 965,0 млн.долл.
По сравнению с январем-июлем - 2017 г. экспорт увеличился на 5,2% (на 34,8 млн.долл.), импорт на 8,3% (на 73,8 млн.долл.). Отрицательное сальдо составило-258,5 млн.долл. (в январе-июле 2017-г. Также отрицательное 219,6 млн.долл.).
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,73 (в январе-июле 2017 г.-0,75). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 146 стран-мира.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
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