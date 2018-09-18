Инфляция резко улучшила показатели налогообложения на Харьковщине

При общем спаде производства товаров НДС в регионе собрали более чем на 500 млн. грн. больше, чем за тот же период прошлого года.
Региональная налоговая отрапортовала об очередном рекорде собираемости в общий бюджет Украины. Одного из самых коррумпированных по схеме возмещения налогов собрали более 3 млрд.
В Главном управлении ГФС в Харьковской области отмечают, что по результатам января - августа 2018 года по Харьковской области прослеживается положительная динамика в части увеличения уровня декларирования и сбора налога на добавленную стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так за 8 месяцев 2018 Главным управлением ГФС в Харьковской области обеспечен сбор НДС в Государственный бюджет в сумме 3123,4млн.грн., Что больше на 545,6млн.грн. или 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Спорным остается положительная, по мнению фискалов, динамика роста экономики региона. Отсутствие покрытия импорта товаров в регион экспортом произведенных на Харьковщине говорит об обратном. Рост наблюдается не в товарах а в ценах на товары и услуги. Именно поэтому, а не из-за «роста», по результатам декларирования в январе - августе т.г. по области наблюдается увеличение объемов реализации плательщиками НДС на 35562,5 млн.грн. или на 27,5% и начислений к уплате в бюджет на 507,1млн.грн., или на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост собираемости налогов уж очень близок к реальному индексу инфляции в регионе.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
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