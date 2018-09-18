Главная Новости Экономика и промышленность Харьковчане накупили в магазинах и супермаркетах еды и товаров на 1 млрд. долл. США
18.09.2018  13:32   

Харьковчане накупили в магазинах и супермаркетах еды и товаров на 1 млрд. долл. США

Одним из лидеров покупок (+ 28,3% к прошлому году) стал садово-огородный инвентарь.


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Объем и структуру розничного товарооборота предприятий розничной торговли Харьковской области в январе-июне 2018 опубликовал сегодня региональный облстат.

Судя по отчету, харьковчане на трель  стали больше покупать одежды (132%) против прошлогоднего отчета, но меньше обуви (91%) и лекарств (99%).

Объем розничного товарооборота предприятий (юридических лиц), основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля, в январе-марте 2018 составил 23 954,4 млн.грн и увеличился против соответствующего периода прошлого года в сопоставимых ценах на 1,3%.

Объемы продаж продовольственных товаров в сопоставимых ценах увеличились

на 2,4%, а по товарам непродовольственной группы - на 2,8%. В фактических ценах объемы розничного товарооборота продовольственных и непродовольственных товаров составляли 11 644,8 млн.грн и 12 309,6 млн.грн соответственно.

В структуре розничного товарооборота доля продажи продовольственных товаров

в январе-июне 2018 составила 48,6%, непродовольственных товаров - 51,4%.

Учитывая рост почти на четверть (128,3% ) продаж садового инвентаря, Харьков вполне может переквалифицироваться с индустриального на аграрный регион. А харьковчане реально перейдут на «подножный» корм на приусадебных участках.

Источник:   региональное управление статистики
 Тэги:  продажи, продукты, харьков, питание, инвентарь, статистика
 
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