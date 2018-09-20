20.09.2018 14:10

Харьковщина активно влияет на цены зерновых нового урожая

Практически по всей Украине падают цены на зерновые нового урожая, но в нашем регионе присутствуют свои особенности.



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Харьковчане привыкли к красоте бесконечных полей подсолнечника вокруг Харькова. Однако цена на семена этого популярного в последнее время агросырья далеко не «радужная» На начало сентября отмечается стабильное падение цены. На сегодняшний день она, снизившись почти на 300 грн., достигла очередного психологического минимума в 10 166 грн/тонну.

Намного меньше падает цена на харьковскую кукурузу. По сравнению с подсолнечником, темпы падения цены на это зерно в десятки раз меньше.

В то время, когда среднеукраинская цена незначительно колеблется вокруг 4 700 грн. на рынке Харьковщины можно найти предложения на покупку и по 5 000 грн.