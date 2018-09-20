1 миллиард + 20% : харьковским бизнесменам объявили о суммах компенсации по НДС

ГУ ГФС в Харьковской области сообщает, что в течение января - августа текущего года в Харьковской области налогоплательщикам возмещено - 1 195,6 млн.грн. налога на добавленную стоимость
Это на 40% или на 477,2 млн. грн превышает соответствующий показатель прошлого года.
В августе 2018 без нарушения сроков предусмотренных законодательством плательщикам возвращено - 119,1 млн. грн. налога.
По результатам камеральных проверок с начала года возмещено 98% заявленных к возврату сумм НДС.
Харьковские фискалы напомнили, что согласно нормам Налогового кодекса Украины право на получение бюджетного возмещения имеет плательщик НДС, принявший решение о возврате суммы бюджетного возмещения и подавший соответствующему контролирующему органу налоговую декларацию и заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, которая отражается в налоговой декларации.
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
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