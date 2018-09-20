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20.09.2018  14:33   

1 миллиард + 20% : харьковским бизнесменам объявили о суммах компенсации по НДС

ГУ ГФС в Харьковской области сообщает, что в течение января - августа текущего года в Харьковской области налогоплательщикам возмещено - 1 195,6 млн.грн. налога на добавленную стоимость


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Это на 40% или на 477,2 млн. грн превышает соответствующий показатель прошлого года.

В августе 2018 без нарушения сроков предусмотренных законодательством плательщикам возвращено - 119,1 млн. грн. налога.

По результатам камеральных проверок с начала года возмещено 98% заявленных к возврату сумм НДС.

Харьковские фискалы напомнили, что согласно нормам Налогового кодекса Украины право на получение бюджетного возмещения имеет плательщик НДС, принявший решение о возврате суммы бюджетного возмещения и подавший соответствующему контролирующему органу налоговую декларацию и заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, которая отражается в налоговой декларации.

Источник:   ГФС по Харьковской области
 Тэги:  ндс, взыскание, харьков, налоговая, фискалы
 
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