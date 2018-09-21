21.09.2018 18:28

Игорь Терехов поздравил харьковский завод «Южкабель» с юбилеем (ФОТО)

Только праздничное настроение и улыбки - завод «Южкабель» отмечает юбилей, 75 лет со Дня основания.



//dozor.kharkov.ua

Отмечать решили креативно, прямо в цехе производства. И конечно, какой же праздник без поздравлений и подарков. Первый заместитель мэра Игорь Терехов отметил, что предприятие неоднократно помогало городу в развитии, и выразил надежду, что такое сотрудничество будет и впредь.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:



«От нашего мэра Геннадия Адольфовича Кернеса я хочу передать самые теплые, самые искренние поздравления с юбилеем. Городу Харькову повезло, что «Южкабель» есть именно здесь, в нашем городе. Мы вместе построили наш великолепный Парк Горького, которым мы с вами все вместе гордимся, мы вместе с вами строили 30 станцию метрополитена, когда тоже брали кабель. И хочу сказать, что у нас колоссальнейшая перспектива, потому что благодаря тому, что Президент Украины Петр Порошенко подписал государственные гарантии, мы сегодня имеем возможность кредитного ресурса 320 миллионов евро и будем строить две станции метрополитена и тоже будем брать у вас вашу продукцию. Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, и пусть всегда вам сопутствуют успех и удача. С праздником вас».



Первый заместитель мэра Игорь Терехов передал букет от мэра города Геннадия Кернеса, вручил лучшим работникам завода почетные грамоты Харьковского городского совета, а также награду трудовому коллективу в лице генерального директора Владимира Золотарева.



Владимир Золотарев, генеральный директор завода «Южкабель»:



«Южкабелевцы, ветераны. У нас так заведено, что дни рождения завода мы празднуем большой заводской семьей. Я хочу сегодня сказать слова глубокой благодарности руководителям города, области, областного совета, руководителям предприятий, руководителям научных учреждений, руководителям других подразделений, которые пришли нас поздравить. Низкий вам поклон за нашу совместную работу, спасибо, что вы пришли нас сегодня поздравить».



Поздравил рабочий коллектив и руководство завода и народный депутат Украины, сопредседатель депутатской группы «Патрия «Возрождение» Виталий Хомутынник.



Виталий Хомутынник, народный депутат Украины, сопредседатель депутатской группы «Партия «Возрождение»



«От имени депутатской группы партии «Возрождение» в Верховной Раде Украины, хочу поздравить трудовой коллектив предприятия «Южкабель» с юбилеем, с 75 - летием со дня основания завода. Хочу пожелать руководству завода и трудовому коллективу также успешно продолжать свое дело, осваивать новые рынки и новые виды продукции. Продолжать подавать пример в развитии другим украинским предприятиям. Общими усилиями возрождать промышленность и экономику Харькова, а также всей Украины».

Для всего рабочего коллектива, в день юбилея, была подготовлена ​​праздничная программа с творческими подарками.