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23.09.2018  16:48   

Харьковских туроператоров исключили из моратория

В разгар «бархатного» сезона Правительство поддержало инициированные Минэкономразвития решения, направленные на совершенствование системы государственного контроля за осуществлением туроператорской деятельности в Украине.


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Во-первых, Правительство включило Минэкономразвития в перечень контролирующих органов, на которых не распространяется действие моратория на проверки бизнеса, в части предоставления Министерству права проведения плановых проверок соблюдения туристическим бизнесом лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности до конца 2018 года.
 
Во-вторых, Правительство ввело новые критерии оценки степени рисков от осуществления туроператорами деятельности, подлежащей лицензированию. От этой оценки будет зависеть установления периодичности осуществления Минэкономразвития проверок самых туроператоров с учетом:
 
    вида туроператорской деятельности (выездной, въездной и внутренний туризм), где выездной туризм определяется с высокой степенью риска,
 
    объема предоставленных туристических услуг туроператором (количество туристов, которые воспользовались туристическими услугами в течение года) - чем большее количество потребителей услуг, тем выше риск для них от производства туроператорами своей деятельности,
 
    наличии в течение последних 3 лет нарушений лицензионных условий туроператором,
 
    наличии судебного решения об удовлетворении гражданского иска потребителя туристических услуг.
 
В соответствии с этим, Правительство также ввел оценку туроператоров по степени риска их деятельности с учетом суммы баллов, начисленных по всем определенным критериям:
 
    от 41 до 100 баллов - высокая степень риска,
 
    от 21 до 40 баллов - средняя степень риска,
 
    от 0 до 20 баллов - низкая степень риска.
 
Указанные изменения позволят Минэкономразвития безотлагательно принимать меры в случае выявления нарушений туроператорами лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности и лишать недобросовестных туроператоров лицензии на ее производство.
Источник:   Минэкономразвития
 Тэги:  туроператор, мораторий, харьков, проверка, деятельность
 
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