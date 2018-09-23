23.09.2018 16:48

Харьковских туроператоров исключили из моратория

В разгар «бархатного» сезона Правительство поддержало инициированные Минэкономразвития решения, направленные на совершенствование системы государственного контроля за осуществлением туроператорской деятельности в Украине.



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Во-первых, Правительство включило Минэкономразвития в перечень контролирующих органов, на которых не распространяется действие моратория на проверки бизнеса, в части предоставления Министерству права проведения плановых проверок соблюдения туристическим бизнесом лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности до конца 2018 года.

Во-вторых, Правительство ввело новые критерии оценки степени рисков от осуществления туроператорами деятельности, подлежащей лицензированию. От этой оценки будет зависеть установления периодичности осуществления Минэкономразвития проверок самых туроператоров с учетом:

вида туроператорской деятельности (выездной, въездной и внутренний туризм), где выездной туризм определяется с высокой степенью риска,

объема предоставленных туристических услуг туроператором (количество туристов, которые воспользовались туристическими услугами в течение года) - чем большее количество потребителей услуг, тем выше риск для них от производства туроператорами своей деятельности,

наличии в течение последних 3 лет нарушений лицензионных условий туроператором,

наличии судебного решения об удовлетворении гражданского иска потребителя туристических услуг.

В соответствии с этим, Правительство также ввел оценку туроператоров по степени риска их деятельности с учетом суммы баллов, начисленных по всем определенным критериям:

от 41 до 100 баллов - высокая степень риска,

от 21 до 40 баллов - средняя степень риска,

от 0 до 20 баллов - низкая степень риска.

Указанные изменения позволят Минэкономразвития безотлагательно принимать меры в случае выявления нарушений туроператорами лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности и лишать недобросовестных туроператоров лицензии на ее производство.