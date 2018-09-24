Харькову подтвердили стабильный финансовый прогноз

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» (Лондон) 21 сентября подтвердило рейтинги города Харькова: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах на уровне «В-» со «Стабильным» прогнозом и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «В».
Долгосрочный рейтинг города по национальной шкале подтвержден на уровне «AA-(ukr)», прогноз – «Стабильный», сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества.
По мнению рейтингового агентства «Fitch», подтверждение рейтингов отражает хорошие операционные показатели и отсутствие у города долговой нагрузки. Одним из приоритетов для руководства города является развитие городской инфраструктуры, в том числе расширение линий метро, обновление транспортного парка города и строительство дорог.
Рейтинги Харькова по-прежнему сдерживаются рейтингами Украины. Какое-либо действие по суверенным РДЭ Украины приведет к соответствующему рейтинговому действию по рейтингам города.
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