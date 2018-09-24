24.09.2018 10:55

Мед дешевеет, пасечники после «Медового Спаса» сдерживают продажи

Закупочная цена на мед для пасечников сейчас на уровне 38-40 грн/кг (примерно 1,16-1,22 евро), хотя в начале 2018 г. она была 2 евро/кг. При этом харьковские пчеловоды продолжают «придерживать» мед.



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Об этом сообщил директор Украинской ассоциации экспортеров и переработчиков меда UAHEPA Вадим Паньковский.

“Пчеловоды продолжают сдерживать продажи меда, апеллируя увеличением затрат на производство и уменьшением медового сбора в связи с гибелью пчел. Хотя, согласно расчетам, на эффективной пасеке себестоимость производства меда на сегодня не превышает 0,5-0,7 _/кг, а остальное – доходы пасечника”, – сказал он.

Паньковский отметил, что в начале сезона 2018 г., то есть в июле-августе на мировой медовой арене – как в Европе, так и в США сформировались большие переходящие остатки, что привело к падению спроса на украинский мед.

“Соответственно, покупатели украинской продукции начали предлагать значительно более низкую цену на мед, чем это было раньше”, – отметил Вадим Паньковский.

В то же время, аналитик пока не видит перспектив для роста цен на мед как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Экспортеры тоже не хотят работать в убыток и производить закупки дороже, ведь затраты на логистику выросли, как и стоимость лабораторных анализов. С другой стороны, внешние контракты придется выполнять.

“Если не выполним (контракты – ред.), пострадают не только экспортеры, но и сами пасечники. Ведь у медали две стороны – пасечники вынуждены будут реализовывать товар на внутреннем рынке, однако учитывая объемы внутреннего потребления, переходящие запасы будут бешеными, а следовательно, цена тоже будет снижаться”, – пояснил Паньковский в интервью для АгроПортал/Пищепром Украины.