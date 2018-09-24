В бюджет по миллиарду в месяц собирают с зарплат харьковчан

Регулярными перевыполнениями планов по сбору налогов харьковские фискалы поддержали уверенность и.о. министра финансов Оксана Маркарова в реалистичности наполнения бюджета и этого и следующего года.
Об этом глава Минфина сказала в ходе представления госбюджета-2019 в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.
"Мы провели реальный анализ доходов. Выполнение по доходам в этом году и доходы, которые мы закладываем на 2019 год, являются реалистичными. В выполнении доходов по бюджету мы не имеем сомнений", – сказала Маркарова.
В Главном управлении региональной фискальной службы проинформировали, что в январе-августе 2018 плательщики Харьковщины уплатили 7 975,8 млн. грн. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. При этом, ожидаемый показатель перевыполнен почти на трель миллиарда (на 103,9%), - дополнительно поступило 298,2 млн. гривен.
Достигнут рост сбора по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сумме 1 347, 2 млн. грн. или на 20,3%.
По августу 2018 сумма единого социального взноса составила 973,9 млн. грн., что на 155,0 млн. грн. или на 18,9% больше аналогичного периода прошлого года.
С начала года помесячно также наблюдалась положительная динамика поступлений по ЕСВ.
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