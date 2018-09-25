Харьковские чиновники разрабатывают новые про-европейские стандарты для профессий украинцев (ФОТО)

24 сентября в одном из ведущих институтов Харькова, при участии представителей ГУ Гоструда в Харьковской области Т. Касьяненко и Н. Мигунова, прошел семинар по изучению и обсуждению проекта Руководства по разработке профессиональных стандартов. На семинаре с докладом выступил национальный эксперт Европейского фонда образования Сергей Мельник.
В ходе семинара были рассмотрены вопросы Плана мероприятий по внедрению национальной рамки квалификаций на 2016-2020 годы.
Семинар был организован с целью разъяснения ключевых терминов и понятий, подходов, порядка и процедуры разработки профессиональных стандартов.
Требования к стандартам обусловлено Методикой разработки профессиональных стандартов, утвержденным приказом Министерства социальной политики Украины №74 от 22 января 2018 и Порядком разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденного постановлением КМУ №373 от 31 мая 2017 года.
Участники семинара с интересом обсуждали вопросы адаптации внедрений профессиональных стандартов на производственных предприятиях не только крупного бизнеса а также среднего и малого бизнеса, и необходимость единого подхода к разработке профессиональных стандартов с учетом опыта европейских стран.
Профессиональный стандарт - это утвержденные в установленном порядке требования к компетентности работников, который является основой для формирования профессиональных квалификаций. Профессиональная квалификация - это признанная квалификационным центром, субъектом образовательной деятельности, другим уполномоченным субъектом и заверенная соответствующим документом стандартизирована совокупность полученных лицом компетенций (результатов обучения), позволяющие выполнять определенный вид работы или осуществлять профессиональную деятельность.
День благоприятен для реализации любых задумок. При этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью пойдет сильный дождь, который утром ослабеет. Днем на какое-то время он прекратится, а вечером может пойти снова.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
влажн.:
давл.:
ветер: