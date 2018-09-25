Главная Новости Экономика и промышленность Харьковские чиновники разрабатывают новые про-европейские стандарты для профессий украинцев (ФОТО)
25.09.2018  15:20   

Харьковские чиновники разрабатывают новые про-европейские стандарты для профессий украинцев (ФОТО)

24 сентября в одном из ведущих институтов Харькова, при участии представителей ГУ Гоструда в Харьковской области Т. Касьяненко и Н. Мигунова, прошел семинар по изучению и обсуждению проекта Руководства по разработке профессиональных стандартов. На семинаре с докладом выступил национальный эксперт Европейского фонда образования Сергей Мельник.


//Fotolia.com

В ходе семинара были рассмотрены вопросы Плана мероприятий по внедрению национальной рамки квалификаций на 2016-2020 годы.

Семинар был организован с целью разъяснения ключевых терминов и понятий, подходов, порядка и процедуры разработки профессиональных стандартов.

Требования к стандартам обусловлено Методикой разработки профессиональных стандартов, утвержденным приказом Министерства социальной политики Украины №74 от 22 января 2018 и Порядком разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденного постановлением КМУ №373 от 31 мая 2017 года.

Участники семинара с интересом обсуждали вопросы адаптации внедрений профессиональных стандартов на производственных предприятиях не только крупного бизнеса а также среднего и малого бизнеса, и необходимость единого подхода к разработке профессиональных стандартов с учетом опыта европейских стран.

Профессиональный стандарт - это утвержденные в установленном порядке требования к компетентности работников, который является основой для формирования профессиональных квалификаций.  Профессиональная квалификация - это признанная квалификационным центром, субъектом образовательной деятельности, другим уполномоченным субъектом и заверенная соответствующим документом стандартизирована совокупность полученных лицом компетенций (результатов обучения), позволяющие выполнять определенный вид работы или осуществлять профессиональную деятельность.

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  профессия, бизнес, харьков, стандарты, квалификация, семинар
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.01 Образование В Харькове пройдет ежегодная Ярмарка вузов для абитуриентов 31.05 Образование Для одаренных харьковских школьников организовали «Путешествие в страну профессий и развлечений»   10.05 Образование Абитуриентам помогут выбрать будущую профессию
 
 

Видео

Мировой банк рассматривает возможность выделение гранта "Харьковским тепловым сетям"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 