28.09.2018 10:35

Банкиры объяснили, почему доллар активно дорожает и его никто не остановит

На межбанке 28.09 доллар подорожал на 1 копейку в покупке и на 2 копейка в продаже. На черном рынке доллар подорожал на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. В банках доллар подорожал на 10 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.



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На открытии межбанковских торгов 28.09 доллар в покупке подорожал на 1 копейку и на 2 копейки в продаже. Курс евро снизился на 13 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.

Из-за недавних выплат Госказначейства по НДС (3,7 млрд. грн. 25 сентября), экспортеры продолжали сокращать валютные продажи, и покупателям не хватало доллара. Даже после банковских продаж, которые выбрасывали СКВ небольшими порциями на росте курса (делали это не так активно, как вчера).

Катализатором сегодняшней высокой активности и растущего курсового тренда стало максимальное влияние календарных факторов завершения участниками рынка месячных финансовых расчетов и роста гривневого навеса ликвидности вследствие возмещений НДС. Дополнительным психологическим фактором стала реакция на очередное повышение учетной ставки ФРС США (на 0,25% - до 2-2,25% годовых) - сигнал к дальнейшему сокращению аппетитов инвесторов к развивающимся рынкам.

Поначалу была надежда, что экспортеры сбросят немного доллара под налоговые платежи в конце месяца. Однако бизнес решил рискнуть, и оставить все на последний момент - на 28 сентября. Это последний рабочий день месяца, в который точно должны прийти оставшиеся выплаты по НДС, и, похоже, этими деньгами компании собираются рассчитываться с бизнесом. С долларом никто не хочет расставаться, особенно в условиях его подорожания по всему миру.

18 копеек - не катастрофический рост курса. Потому Нацбанк даже не пытался тушить пожар и заливать межбанк долларом, которого у него и так не очень много: за прошлый месяц золотовалютные резервы регулятора сократились на 2,9%, и просели к $17,2 млн. Казначеи отметили лишь активизацию валютных продаж со стороны некоторых госбанков, которые, возможно, по просьбе НБУ пытались чуть разрядить ситуацию на торгах.

Собственно, паники не было. Все было ожидаемо и предсказуемо. Рынок ждал под НДС-выплаты поэтапное подорожание доллара - рынок его получил.

Кстати, валюта подорожала не только на межбанке, но и на наличном рынке. Средний ценовой диапазон на продаже доллара людям расширился на 10 копеек и вышел на 28,20-28,30 грн./$. В нем работали Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк, УкрСиббанк, ОТП Банк, Укрэксимбанк, ПУМБ, Приватбанк, ТАСкомбанк и многие другие. Минимальный ценник подскочил на 11 копеек - до 28,16 грн./$. А выкуп валюты у населения проводился в рамках 27,90-28,20 грн./$.

И это не предел - наличные ценники могут еще подняться вслед за межбанком. Финансисты дают на завтра два прогноза по безналичному курсу: сохранение текущих уровней или рост еще на 5-10 копеек.

Рынок настроен постепенно подниматься наверх, особенно, с учетом роста ставки ФРС и настроя мировых рынков. Хотя это не значит, что мы не можем откатить котировки. Как только нашему Нацбанку потребуется укрепить гривну, он может тут же это быстро сделать. Инструменты есть. Достаточно поднять требования по обязательным резервам - по гривневым и валютным ресурсам – резюмируют банкиры.