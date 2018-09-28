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28.09.2018  16:48   

Харьков - привлекательный город для заграничных инвесторов, Игорь Терехов

Предприниматели приехали из Литвы в Харьков, чтобы наладить сотрудничество в различных сферах.


city.kharkov.ua

Медицинская сфера, логистика, туризм, IT-технологии и образование. 

Предприниматели этих и других отраслей приехали из Литвы в Харьков, чтобы наладить сотрудничество в соответствующих сферах. 

Возглавлял делегацию Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис. 

То, что в Первую Столицу приезжают зарубежные делегации для Харькова - это норма подчеркнул первый вице - мэр Игорь Терехов.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы

«Сюда приехала большая бизнес - миссия и это понятно, почему, потому что город Харьков сегодня является одним из крупнейших международных центров.  И, конечно, взоры инвесторов привлечены к городу Харькову.  Хочу сказать, что город Харьков создает все условия для того, чтоб в нем было комфортно вести бизнес, чтоб инвестиции приходили, чтоб инвесторы чувствовали себя безопасно».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис заметил, что такая большая делегация впервые приехала в Харьков и выразил надежду, что эта встреча поможет найти новые контакты и даст возможность реализовывать новые проекты.

Марюс Януконис, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине

«Мы прекрасно видим как развивается город Харьков.  Я уже достаточно давно всем говорю, что Харьков – самый чистый город Украины, по - моему, это объективно так.  И тот потенциал, который вы назвали: и промышленный, и информационных технологий, и академический, конечно, большое количество ВУЗов, научных институтов, это очень интересно для нашего бизнеса, поэтому мы здесь»!

Уже в итоге встречи, первый вице-мэр Игорь Терехов отметил, что перспективы совместного развития могут быть в сфере IT-технологий и медицины.

Тэги:  терехов, инвестиции, харьков, литва
 
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