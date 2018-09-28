Харьков - привлекательный город для заграничных инвесторов, Игорь Терехов

Предприниматели приехали из Литвы в Харьков, чтобы наладить сотрудничество в различных сферах.
Медицинская сфера, логистика, туризм, IT-технологии и образование.
Предприниматели этих и других отраслей приехали из Литвы в Харьков, чтобы наладить сотрудничество в соответствующих сферах.
Возглавлял делегацию Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис.
То, что в Первую Столицу приезжают зарубежные делегации для Харькова - это норма подчеркнул первый вице - мэр Игорь Терехов.
Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы
«Сюда приехала большая бизнес - миссия и это понятно, почему, потому что город Харьков сегодня является одним из крупнейших международных центров. И, конечно, взоры инвесторов привлечены к городу Харькову. Хочу сказать, что город Харьков создает все условия для того, чтоб в нем было комфортно вести бизнес, чтоб инвестиции приходили, чтоб инвесторы чувствовали себя безопасно».
Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис заметил, что такая большая делегация впервые приехала в Харьков и выразил надежду, что эта встреча поможет найти новые контакты и даст возможность реализовывать новые проекты.
Марюс Януконис, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине
«Мы прекрасно видим как развивается город Харьков. Я уже достаточно давно всем говорю, что Харьков – самый чистый город Украины, по - моему, это объективно так. И тот потенциал, который вы назвали: и промышленный, и информационных технологий, и академический, конечно, большое количество ВУЗов, научных институтов, это очень интересно для нашего бизнеса, поэтому мы здесь»!
Уже в итоге встречи, первый вице-мэр Игорь Терехов отметил, что перспективы совместного развития могут быть в сфере IT-технологий и медицины.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Пятница будет теплее четверга, но порывы ветра сохранятся. осадков не ожидается.
В этот день в 2002 году на конференции по законодательству о доступе к информации в Софии (Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть сторонников свободы информации.
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