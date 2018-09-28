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28.09.2018  17:05   

Харьковские фискалы с минимальным перевесом выигрывают у бизнесменов судебные споры

Харьковские юристы налоговики выиграли 647 дел на сумму почти 1,8 млрд. гривен.


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В течение 2018 в пользу органов ГФС области принято 647 судебных решений на сумму 1 млрд. 763 млн. 700 тыс. грн..
Что составляет 51,16% от количества и 54,41% от суммы рассмотренных судами дел по претензиям региональной налоговой к бизнесменам. 
 
По результатам рассмотрения судебных дел, непосредственно в пользу государства, с начала 2018 году в бюджет поступило более 28 млн. грн.
Работа продолжается – информирует на своей странице Главное Управление государственной фискальной службы в Харьковской области.
Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налоговая, суды, харьков, польза, апелляция, взыскание, штраф
 
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