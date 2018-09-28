28.09.2018 17:05

Харьковские фискалы с минимальным перевесом выигрывают у бизнесменов судебные споры

Харьковские юристы налоговики выиграли 647 дел на сумму почти 1,8 млрд. гривен.



// facebook

В течение 2018 в пользу органов ГФС области принято 647 судебных решений на сумму 1 млрд. 763 млн. 700 тыс. грн..

Что составляет 51,16% от количества и 54,41% от суммы рассмотренных судами дел по претензиям региональной налоговой к бизнесменам.

По результатам рассмотрения судебных дел, непосредственно в пользу государства, с начала 2018 году в бюджет поступило более 28 млн. грн.

Работа продолжается – информирует на своей странице Главное Управление государственной фискальной службы в Харьковской области.