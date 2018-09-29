Главная Новости Экономика и промышленность Миллиардные сделки и меморандумы о сотрудничестве: итоги экономического форума в Харькове
29.09.2018  18:34   

Миллиардные сделки и меморандумы о сотрудничестве: итоги экономического форума в Харькове

На Х Международном экономическом форуме заключены сделки почти на 6 млрд грн и достигнуты договоренности об инвестиционных намерениях на около 250 млн долл. США, подписаны 2 меморандума о сотрудничестве.


// ХОГА

В частности, контракты и меморандумы подписали АО «Турбоатом» и ГП «Электротяжмаш».

Так, контракты были заключены между ПАО «Донбассэнерго» и АО «Турбоатом» на изготовление оборудования для Славянской ТЭС. Речь идет о модернизации цилиндра среднего давления турбины 800 МВт по программе импортозамещения турбины российского производства. Контракт подписан на сумму 250 млн грн.

Также подписан контракт между автомобильной корпорацией «Богдан-Моторс» и ГП «Завод «Электротяжмаш» на поставку тяговых двигателей для троллейбусов на сумму до 150 млн грн.

Меморандумы о совместной деятельности подписаны между компанией Siemens (Германия) и АО «Турбоатом» о совместном участии в программах модернизации паровых турбин для тепло- и атомных электростанций на сумму до 2 млрд грн.

Соглашение о сотрудничестве заключили также АО «Турбоатом» и китайская компания Dongfang Electric Machinery - по совместному изготовлению энергетического оборудования для тепло-, гидро-, атомных и электростанций на сумму 1,68 млн грн.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  форум, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.09 Наука В Харькове пройдет самое масштабное юридическое событие года 19.09 Власть В Харькове состоялось второе заседание Харьковского форума по общественной безопасности и проблемам службы «102» 04.09 Политика Харьков принял участие в форуме городов в Венеции
 
 

Видео

В Харькове состоялся первый брейн-ринг среди пенсионеров
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 