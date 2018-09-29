29.09.2018 18:34

Миллиардные сделки и меморандумы о сотрудничестве: итоги экономического форума в Харькове

На Х Международном экономическом форуме заключены сделки почти на 6 млрд грн и достигнуты договоренности об инвестиционных намерениях на около 250 млн долл. США, подписаны 2 меморандума о сотрудничестве.



// ХОГА

В частности, контракты и меморандумы подписали АО «Турбоатом» и ГП «Электротяжмаш».



Так, контракты были заключены между ПАО «Донбассэнерго» и АО «Турбоатом» на изготовление оборудования для Славянской ТЭС. Речь идет о модернизации цилиндра среднего давления турбины 800 МВт по программе импортозамещения турбины российского производства. Контракт подписан на сумму 250 млн грн.



Также подписан контракт между автомобильной корпорацией «Богдан-Моторс» и ГП «Завод «Электротяжмаш» на поставку тяговых двигателей для троллейбусов на сумму до 150 млн грн.



Меморандумы о совместной деятельности подписаны между компанией Siemens (Германия) и АО «Турбоатом» о совместном участии в программах модернизации паровых турбин для тепло- и атомных электростанций на сумму до 2 млрд грн.



Соглашение о сотрудничестве заключили также АО «Турбоатом» и китайская компания Dongfang Electric Machinery - по совместному изготовлению энергетического оборудования для тепло-, гидро-, атомных и электростанций на сумму 1,68 млн грн.