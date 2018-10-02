02.10.2018 09:26

Первые дни месяца: чего ждать от валютного рынка (ИНФОГРАФИКА)

В первый понедельник октября поведение участников валютного рынка зависело только от одного фактора — начало нового отчетного периода (месяца и квартала).



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Традиционно в этот день особой активностью рынок не отличается. Большинство клиентов подводит итоги прошлого месяца и определяется с задачами и планами на новый период. Поэтому основная часть предложения 1 октября — это были обязательные продажи валютной выручки, а покупали валюту в основном те клиенты, у кого непрерывный хозяйственный цикл — те же импортеры энергоносителей и крупные продовольственные сети.

Участники валютного аукциона подали 257 заявок на покупку доллара и 323 на продажу. Предложение превышает спрос.

НБУ в таких условиях «удалось» сравнительно легко укрепить гривну на несколько копеек.

Ликвидность в банковской системе снизилась сразу на 3,6 млрд гривен — до 49,3 млрд гривен на утро 1 октября, что связало возможности спекулятивных раскачек рынка и сработает в пользу гривны.

Справочный курс Национального банка на 1 октября составлял 28,2142. При этом в пятницу, 28 сентября, он был на уровне 28,2813.

На ближайшие дни у спекулянтов основным форматом работы будет «в две стороны» без особых попыток сыграть «на повышение» или «на понижение».

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) к началу октября 2018 года сократились до 21,4 млрд грн в сравнении с 27 млрд грн на начало сентября. Об этом сообщила Госказначейская служба, передает Интерфакс-Украина.

Год назад на ЕКС средств было в 2,8 раза больше – 60 млрд грн, за сентябрь-2017 они сократились на 3,1 млрд грн.

По данным Нацбанка, остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в сентябре этого года увеличились на 3,7 млрд грн и составили 52,9 млрд грн

Излишняя ликвидность может толкнуть крупных игроков сыграть на повышение ближе к концу недели – или к концу первой декады сентября.

А пока за 1 октября Доллар на наличном валютном рынке подешевел на 2 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже. Курс евро снизился на 5 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.