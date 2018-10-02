Первые дни месяца: чего ждать от валютного рынка (ИНФОГРАФИКА)

В первый понедельник октября поведение участников валютного рынка зависело только от одного фактора — начало нового отчетного периода (месяца и квартала).
Традиционно в этот день особой активностью рынок не отличается. Большинство клиентов подводит итоги прошлого месяца и определяется с задачами и планами на новый период. Поэтому основная часть предложения 1 октября — это были обязательные продажи валютной выручки, а покупали валюту в основном те клиенты, у кого непрерывный хозяйственный цикл — те же импортеры энергоносителей и крупные продовольственные сети.
Участники валютного аукциона подали 257 заявок на покупку доллара и 323 на продажу. Предложение превышает спрос.
НБУ в таких условиях «удалось» сравнительно легко укрепить гривну на несколько копеек.
Ликвидность в банковской системе снизилась сразу на 3,6 млрд гривен — до 49,3 млрд гривен на утро 1 октября, что связало возможности спекулятивных раскачек рынка и сработает в пользу гривны.
Справочный курс Национального банка на 1 октября составлял 28,2142. При этом в пятницу, 28 сентября, он был на уровне 28,2813.
На ближайшие дни у спекулянтов основным форматом работы будет «в две стороны» без особых попыток сыграть «на повышение» или «на понижение».
Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) к началу октября 2018 года сократились до 21,4 млрд грн в сравнении с 27 млрд грн на начало сентября. Об этом сообщила Госказначейская служба, передает Интерфакс-Украина.
Год назад на ЕКС средств было в 2,8 раза больше – 60 млрд грн, за сентябрь-2017 они сократились на 3,1 млрд грн.
По данным Нацбанка, остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в сентябре этого года увеличились на 3,7 млрд грн и составили 52,9 млрд грн
Излишняя ликвидность может толкнуть крупных игроков сыграть на повышение ближе к концу недели – или к концу первой декады сентября.
А пока за 1 октября Доллар на наличном валютном рынке подешевел на 2 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже. Курс евро снизился на 5 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: