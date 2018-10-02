Главная Новости Экономика и промышленность Повысились цены на алкоголь, а за табачные изделия мы скоро будем платить, как в Европе
02.10.2018  12:18   

Повысились цены на алкоголь, а за табачные изделия мы скоро будем платить, как в Европе

Нам готовят сомнительный подарок на Новый год.


//dozor.kharkov.ua

Со 2 октября в Украине повысится стоимость алкогольных напитков в результате поднятия минимальных розничных цен. 

Рост цен - от 5% до 20%. 

Согласно постановлению правительства, минимальные оптово-отпускные цены на водку повышены в расчете на 1 л чистого спирта на 19,5%, или на 52,33 гривны до 321 гривны, розничные - на 12,4%, или на 49,24  гривне, до 447 гривен. 

Таким образом, 0,5 л водки подорожает до 89,4 гривен (против 79,55 грн к удорожанию), а бутылка сухого вина обойдется в 42 гривны. 

Крепленые вина и вермуты подорожают до 49 гривен за бутылку (или на 8,9%).

Цена бутылки шампанского вырастет в цене на 12,4% - до 89 гривен. 

Также на 12% подорожают виски, джин и ром, на 7-9% подорожает коньяк «4» звезды - до 139,3 гривны, "5" звезд - до 151,7 гривны. 

Второй этап повышения цен на алкоголь произойдет с 1 января 2019 года, когда на 9% повысятся акцизы. 

Напомним,  ранее сообщалось, что цены на табачные изделия и алкогольные напитки растут не по рыночным требованиям, а согласно утвержденного кабинетом министров Украины плана повышением акцизов.

"Что касается табачных изделий, то у нас есть обязательства по соглашению с Евросоюзом по поводу повышения акцизов. К 2025 году мы должны выйти к европейским ценам на эти товары."

Источник:   Главком
 Тэги:  алкоголь, повышение цен, украина, харьков
 
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