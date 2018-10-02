Как харьковчане наполняют местные бюджеты: официальная статистика

С начала года в местные бюджеты поступило 10 407,3 миллионов гривен от плательщиков Харьковщины.
Полученная сумма на 25,1% или на 2 090,0 млн грн больше прошлогоднего показателя отметили в Главной управлении фискальной службы.
Ожидаемый показатель выполнен на 106,3%, дополнительно получено 618,3 млн грн.
В частности, в сентябре в местный бюджет мобилизовано 1 102,0 млн грн, индикативный показатель выполнен на 100,9%, дополнительно поступило 9,6 млн грн.
Основным источником поступления в местный бюджет является налог на доходы физических лиц. За 9 месяцев 2018 года фактически поступило 6 169,2 млн грн этого налога. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го обеспечен прирост на 22,6% или на 1 135,4 млн грн.
Кроме того, в местный бюджет поступило 1 735,9 млн грн единого налога, что больше на 356,2 млн грн за аналогичный период прошлого года. Плата за землю составила 1 178,2 млн грн, что превышает прошлогоднюю сумму на 45,0 млн грн. Также поступило 220,0 млн грн акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Однако не расслабляйтесь – именно сейчас можно решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью может начаться небольшой дождь, который захватит и утро. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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