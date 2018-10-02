02.10.2018 14:05

Как харьковчане наполняют местные бюджеты: официальная статистика

С начала года в местные бюджеты поступило 10 407,3 миллионов гривен от плательщиков Харьковщины.



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Полученная сумма на 25,1% или на 2 090,0 млн грн больше прошлогоднего показателя отметили в Главной управлении фискальной службы.



Ожидаемый показатель выполнен на 106,3%, дополнительно получено 618,3 млн грн.



В частности, в сентябре в местный бюджет мобилизовано 1 102,0 млн грн, индикативный показатель выполнен на 100,9%, дополнительно поступило 9,6 млн грн.



Основным источником поступления в местный бюджет является налог на доходы физических лиц. За 9 месяцев 2018 года фактически поступило 6 169,2 млн грн этого налога. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го обеспечен прирост на 22,6% или на 1 135,4 млн грн.



Кроме того, в местный бюджет поступило 1 735,9 млн грн единого налога, что больше на 356,2 млн грн за аналогичный период прошлого года. Плата за землю составила 1 178,2 млн грн, что превышает прошлогоднюю сумму на 45,0 млн грн. Также поступило 220,0 млн грн акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров.