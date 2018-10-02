Реальная заработная плата харьковчан снизилась (статистический отчет)

Статистический отчет регионального облуправления по уровню зарплат на Харьковщине показал как реформы влияют на уровень официальных зарплат.
Первым в информационном пространстве появился отчет региональных фискалов. Они радостно отрапортовали о перевыполнении плана по сбору налога с доходов харьковчан. За 9 месяцев 2018 фактически поступило 6 млрд 169 млн. 200 тыс. грн налога на доходы физических. По сравнению с аналогичным периодом 2017 обеспечен прирост на 22,6% или на 1 млрд 135 млн. 400 тыс. гривен. Дополнительно получено 207, 9 млн. гривен, ожидаемый показатель выполнен на 103,5%.
Последовавший за отчетом налоговой отчет регионального управления статистики показал, что с ростом реальных доходов Харьковчан не все так весело.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2018 составила 7759 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).
За последние 12 месяцев (относительно августа 2017) легальные доходы штатных работников Харьковщины действительно увеличились 24,7% (что и позволило с оптимизмом рапортовать налоговикам.
Но, вот сравнению с июлем 2018, размер средней номинальной заработной платы в августе уменьшился на 1,9%. А индекс реальной заработной платы в августе 2018 по сравнению с июлем 2018 составил 98,3%
Больше всего индекс реальной заработной платы «ударил» по образовательной сфере и здравоохранению. К началу учебного года заработная плата педагогов (и школ и детсадов и ВУЗов) составляла 6514 грн. и была лишь 88.3 % от июльской в целом, а почасовая и того более – снизилась почти на 30%.
Таким образом педагоги остаются самыми незащищенными штатными работниками бюджетной сферы.
Следом за ними идут медики, реальная зарплата которых уменьшилась чуть менее, чем на 10%.
Динамика номинальной и реальной зарплат по данным Харьковского облуправления статистики
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Однако не расслабляйтесь – именно сейчас можно решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью может начаться небольшой дождь, который захватит и утро. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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