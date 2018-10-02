Налоговики собирают долги по ЕСВ с плательщиков области

В сентябре в счет погашения долга по ЕСВ в бюджет поступило более 20,0 миллионов гривен.
В фискальной службе Харьковской продолжается работа по поиску совместных решений и путей погашения задолженности, в т.ч. предприятиями-должниками коммунальной формы собственности. К диалогу привлекаются представители местных органов власти.
Так, на днях в Главном управлении ГФС в Харьковской области состоялась рабочая встреча с должниками Балаклейского, Чугуевского и Харьковского районов под председательством заместителя начальника ГУ ДФС в Харьковской области Олега Немого и при участии заместителя начальника ГУ Пенсионного фонда в Харьковской области Натальи Тарасенко и председателей поселковых советов.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Однако не расслабляйтесь – именно сейчас можно решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью может начаться небольшой дождь, который захватит и утро. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
влажн.:
давл.:
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