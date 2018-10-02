02.10.2018 15:23

Налоговики собирают долги по ЕСВ с плательщиков области

В сентябре в счет погашения долга по ЕСВ в бюджет поступило более 20,0 миллионов гривен.



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В фискальной службе Харьковской продолжается работа по поиску совместных решений и путей погашения задолженности, в т.ч. предприятиями-должниками коммунальной формы собственности. К диалогу привлекаются представители местных органов власти.



Так, на днях в Главном управлении ГФС в Харьковской области состоялась рабочая встреча с должниками Балаклейского, Чугуевского и Харьковского районов под председательством заместителя начальника ГУ ДФС в Харьковской области Олега Немого и при участии заместителя начальника ГУ Пенсионного фонда в Харьковской области Натальи Тарасенко и председателей поселковых советов.