Задолженность по выплате заработной платы на Харьковщине превысила четверть миллиарда гривен (ИНФОГРАФИКА)

Быстрее всех долги по заработной плате росли в Индустриальном и Основянском районах Харькова
На 1 сентября 2018 общая сумма задолженности по выплате заработной платы по Харьковщине составила 256,8 млн.грн, из нее 34,1 млн.грн приходилось на экономически активные предприятия.
В общей структуре задолженности больше всего должны работодатели из перерабатывающей промышленности, среди которых реально работает 1 из 10, а остальные должники-банкроты.
Практически весь долг по зарплате у газопоставляющих компаний создают экономически активные предприятия региона
Среди харьковских строителей ситуация крайне неоднозначна. Половина долгов создали не работающие компании, 16% - строительные организации банкроты, но треть долгов с начала года перед строителями создали экономически активные предприятия отрасли.
Подобная ситуация и в транспортной отрасли. Каждый третий работающий водитель имеет долги от реального работодателя.
Харьков – интеллектуальная столица. Но интеллект ее живет впроголодь. Две трети работающих научных организаций создали долги по официальной зарплате перед своими сотрудниками
Общий долг перед харьковскими медиками слегка не достигает 2 млн грн.
Структура задолженности по выплате заработной платы на 1 сентября 2017-2018 годов
(В% к общей сумме)
Задолженность работникам экономически активных предприятий в августе 2018 уменьшилась на 11,5%.
Динамика задолженности по выплате заработной платы на экономически активных предприятиях в 2017-2018 годах
(На 1 число соответствующего месяца)
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