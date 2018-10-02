02.10.2018 16:40

Задолженность по выплате заработной платы на Харьковщине превысила четверть миллиарда гривен (ИНФОГРАФИКА)

Быстрее всех долги по заработной плате росли в Индустриальном и Основянском районах Харькова



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На 1 сентября 2018 общая сумма задолженности по выплате заработной платы по Харьковщине составила 256,8 млн.грн, из нее 34,1 млн.грн приходилось на экономически активные предприятия.

В общей структуре задолженности больше всего должны работодатели из перерабатывающей промышленности, среди которых реально работает 1 из 10, а остальные должники-банкроты.

Практически весь долг по зарплате у газопоставляющих компаний создают экономически активные предприятия региона

Среди харьковских строителей ситуация крайне неоднозначна. Половина долгов создали не работающие компании, 16% - строительные организации банкроты, но треть долгов с начала года перед строителями создали экономически активные предприятия отрасли.

Подобная ситуация и в транспортной отрасли. Каждый третий работающий водитель имеет долги от реального работодателя.

Харьков – интеллектуальная столица. Но интеллект ее живет впроголодь. Две трети работающих научных организаций создали долги по официальной зарплате перед своими сотрудниками

Общий долг перед харьковскими медиками слегка не достигает 2 млн грн.

Структура задолженности по выплате заработной платы на 1 сентября 2017-2018 годов

(В% к общей сумме)

Задолженность работникам экономически активных предприятий в августе 2018 уменьшилась на 11,5%.

Динамика задолженности по выплате заработной платы на экономически активных предприятиях в 2017-2018 годах

(На 1 число соответствующего месяца)

Темпы изменения суммы задолженности по выплате заработной платы

районам Харькова в % на 1 сентября 2018