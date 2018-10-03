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03.10.2018  12:49   

В Харькове разработали порядок проведения обязательного аудита для КП

Новый Закон об аудиторской деятельности, по мнению специалистов - очередной шаг к прозрачности деятельности коммунальных предприятий и собственно городского совета в целом.


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Ведь он предусматривает проведение обязательной проверки финансовой отчетности таких предприятий независимым аудитором.

В Юридическом департаменте Харькова уже разработали порядок их проведения, в частности определение критериев отбора независимого аудитора и порядка его привлечения. В соответствии с чем коммунальные унитарные предприятия и обязаны будут проводить аудит финансовой  отчетности.

Константин Прокопьев, заместитель директора юридического департамента Харьковского городского совета

«Это не финансовая проверка, не сплошная проверка, а аудит финансовой отчётности на предмет составления его обоснованности, законности и соответствия международным стандартам.».

 Специалисты пришли к выводу, что на сегодняшний день предприятия сами не способны этого сделать, создавать новый орган - не целесообразно, что же касается профильных Департаментов то у них уже есть опыт работы с системой "Прозрачно".

Константин Прокопьев, заместитель директора юридического департамента Харьковского городского совета

 «Субъект, в данном случае Департамент, имеет право выбора независимого аудитора, это будет проводиться на конкурсной основе.  По цене оказания аудиторских услуг, если сумма превышает 50 тысяч гривен, 200 тысяч гривен и т.д., то, по Закону о публичных закупках, применяется этот Закон и соответственно задействует система "Прозоро". т.е. критерий отбора конкретного аудитора будет указан в тендерной документации».

 Правда, вопросы проведения независимого аудита финансовой отчетности и наделения профильных Департаментов соответствующими полномочиями, еще должны быть  приняты на сессии горсовета и только потом вступят в силу.

Тэги:  аудит, горсовет, харьков
 
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