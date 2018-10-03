В Харькове разработали порядок проведения обязательного аудита для КП

Новый Закон об аудиторской деятельности, по мнению специалистов - очередной шаг к прозрачности деятельности коммунальных предприятий и собственно городского совета в целом.
Ведь он предусматривает проведение обязательной проверки финансовой отчетности таких предприятий независимым аудитором.
В Юридическом департаменте Харькова уже разработали порядок их проведения, в частности определение критериев отбора независимого аудитора и порядка его привлечения. В соответствии с чем коммунальные унитарные предприятия и обязаны будут проводить аудит финансовой отчетности.
Константин Прокопьев, заместитель директора юридического департамента Харьковского городского совета
«Это не финансовая проверка, не сплошная проверка, а аудит финансовой отчётности на предмет составления его обоснованности, законности и соответствия международным стандартам.».
Специалисты пришли к выводу, что на сегодняшний день предприятия сами не способны этого сделать, создавать новый орган - не целесообразно, что же касается профильных Департаментов то у них уже есть опыт работы с системой "Прозрачно".
Константин Прокопьев, заместитель директора юридического департамента Харьковского городского совета
«Субъект, в данном случае Департамент, имеет право выбора независимого аудитора, это будет проводиться на конкурсной основе. По цене оказания аудиторских услуг, если сумма превышает 50 тысяч гривен, 200 тысяч гривен и т.д., то, по Закону о публичных закупках, применяется этот Закон и соответственно задействует система "Прозоро". т.е. критерий отбора конкретного аудитора будет указан в тендерной документации».
Правда, вопросы проведения независимого аудита финансовой отчетности и наделения профильных Департаментов соответствующими полномочиями, еще должны быть приняты на сессии горсовета и только потом вступят в силу.
Сегодняшний гороскоп обещает день, насыщенный эмоциями. Постарайтесь сдерживать желание поучать, иначе расстроите и себя, и других.
Ясной погодой середина недели нас не порадует – тучи закроют небо с утра до вечера. Днем ожидается небольшой дождь с порывами ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
влажн.:
давл.:
ветер: