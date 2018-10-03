03.10.2018 15:10

Валютный рынок среды: взлет котировок и активное поведение «дочек»

В среду ситуация на валютном рынке быстро меняется не в пользу гривны. Справочный курс НБУ вырос на шесть копеек и на 3 октября составляет 28,3359. При этом вчера, 2 октября, он был на уровне 28,2723.



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Основная причина падения гривны — выход на торги крупных «дочек» иностранных компаний с покупкой валюты для репатриации дивидендов. Это увеличит спрос на валюту в ближайшие дни и сработает против гривны.

Увеличение спроса на валюту спровоцирует спекулянтов на попытки раскачать курс, что позитивно воспримут и крупные экспортеры. Не против будут и банки, которые в последние дни покупались на валютную позицию с целью ее продажи на пике спроса. Таким образом, значительная часть рынка настроена «на повышение» и только импортеры, которым приходится оплачивать весь это банкет — особого энтузиазма не испытывают. Помогать гривне в этой ситуации будет только одно — необходимость выполнения компаниями своих хозяйственных операций и недостаток у них свободной гривны. Это будет заставлять экспортеров несколько умерить свои запросы по курсу.

По ликвидности в банковской системе особых изменений нет. На утро 3 октября коррсчета банков составляют те же 48 млрд гривен) и сконцентрирована она в небольшом количестве банков, что продолжает делать их ключевыми игроками на межбанке в эти дни.

Участники валютного аукциона подали 245 заявок на покупку доллара и 318 на продажу. Предложение превышает спрос, что сдерживает обвал гривны.

Котировки наличного валютного рынка:

Доллар на наличном валютном рынке подорожал на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Курс евро вырос на 8 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

Курс доллара в банках Харькова: прием 27,95- 28,17 и продажа 28,20-28,45 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,05-28,15 гривен и продажа 28,18-28,25 гривен.