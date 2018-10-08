08.10.2018 11:13

В США выходной: Чего ждать от доллара на валютном рынке Харькова

В этот понедельник ситуация на валютном рынке будет зависеть от нескольких факторов, часть из которых не имеет отношения непосредственно к Украине, но будет очень существенно влиять на поведение участников рынка.



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Во-первых — в США сегодня отмечают День Колумба и американские банки не работают. Это вынуждает отечественных дилеров работать по доллару на условиях ТОМ (расчеты в гривне — сегодня, поставка валюты — завтра).

Это не всегда выгодно клиентам и поэтому активность на торгах будет низкой. По расчетам аналитиков — объемы операций не превысят 390 млн долларов при совершении до 510 сделок.

Кроме этого, основное предложение валюты сегодня составят обязательные продажи (их нельзя перенести на завтра) и на особые объемы рассчитывать нечего, а вот спрос останется достаточно высоким. Малообъемный межбанк с потенциальными перекосами спроса и предложения — благодатная почва для спекулятивной раскачки рынка, что может сегодня активно сыграть в течение дня;

Во-вторых — достаточно сильно «штормит» международный рынок. Курс рубля упал почти до 67 рублей за доллар, а евро находится в пределах 1,15 доллара за евро — т.е. доллар в последние часы активно укрепляется. Это добавит волатильности и украинскому межбанку по курсам этих валют к гривне;

В-третьих — остатки на коррсчетах банков упали на 1,8 млрд гривен и на утро понедельника находятся на уровне 48,3 млрд. Снижение ликвидности сыграет на пользу гривне.

Таким образом, за счет внешних факторов и малообъемного рынка действия и ситуативные курсовые интересы крупнейших игроков сделают сегодня «погоду» на межбанке. Наличный рынок пока почти «спит» и особо на поведение безналичного курса влиять не будет. Сейчас обменники работают только в режиме «с оборота» и особой игры «на повышение» или «на понижение» не проводят. Они полностью работают только в пределах платежеспособного спроса со стороны граждан, который очень ограничен.

На обвал курса аналитики сегодня не рассчитывают, но периодические попытки покачать рынок со стороны крупных спекулянтов будут.

Если появится ситуативный излишек валюты — Нацбанк начнет его скупать через Matching, что поддержит курс на торгах. Если же кто-то из больших финучреждений попытается повысить котировки — регулятор не будет вмешиваться. Ему нет смысла тратить ЗВР на погашение таких ситуативных колебаний в фактически ограниченный и малообъемный день на торгах.

Мы прогнозируем на 8 октября резкое снижение активности за счет работы по доллару на ТОМе и коридор по доллару в пределах 28,05-28,20 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 27,90- 28,03 и продажа 28,11-28,25 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,00-28,07 гривен и продажа 28,099-28,17 гривен.